Dead to Me : Netflix renouvelle la série pour une troisième et dernière saison

Netflix renouvelle la série Dead to Me pour une troisième et dernière saison.

Dead to Me reviendra pour une troisième et dernière saison. La comédie noire de Netflix avec Christina Applegate et Linda Cardellini sera ainsi de retour pour conclure son histoire. La créatrice Liz Feldman vient de signer un contrat avec la plateforme pour créer d’autres projets et mettre un terme à sa série en cours.

« Du début à la fin, Dead To Me est exactement la série que je voulais faire, » a déclaré Feldman dans un communiqué. « Et ce fut un cadeau incroyable. Raconter une histoire née du chagrin et de la perte m’a fait grandir en tant qu’artiste et m’a guéri en tant qu’humain. Je serai éternellement redevable à mes partenaires, à mes amies pour la vie, Christina et Linda, et à nos scénaristes, acteurs et équipes brillamment talentueux. Je suis extrêmement reconnaissante à Netflix d’avoir soutenu Dead To Me dès le premier jour, et je suis ravie de poursuivre notre collaboration. »

Comédie délicieusement noire, Dead to Me suit Christina Applegate et Linda Cardellini dans les rôles de Jen et Judy, deux amies improbables mais indéniables qui rencontrent dans un groupe de deuil avant que leurs vies ne s’entrelacent de la manière compliquée. James Marsden est également dans la série dans deux rôle. Dans la saison 1 il incarne Steve Wood et dans la saison 2, on découvre qu’il a un jumeau Ben.

Pour le moment, on ne sait pas quand la production de cette dernière saison sera mise en route.

Source : EW / Crédit ©Netflix