La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur : Premier teaser pour la préquelle de Hunger Games

Premier teaser pour le film La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, préquelle de la saga Hunger Games

Alors que la production vient à peine de commencer, Lionsgate a dévoilé un premier teaser pour le film La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, préquelle de la saga Hunger Games.

Pour le moment, rien de très révélateur sur ces images, on y voit simplement un oiseau chanteur et un serpent enneigés ensemble sur une branche. Au fur et à mesure que la glace fond, l’éclat doré des animaux est révélé et le serpent attaque l’oiseau. « Vous êtes invité à revenir aux Jeux en 2023 », tease la vidéo. « Le monde découvrira qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent. »

Il a récemment été annoncé que Tom Blyth incarnera un jeune Coriolanus Snow avant son règne de terreur et la présence de Rachel Zegler dans le rôle de Lucy Gray a été confirmée. Elle sera la jeune tribute que Snow devra prendre sous son aile, mais avec réticence.

Située des décennies avant les événements de The Hunger Games, l’histoire se déroule autour des 10e Hunger Games annuels – l’événement de gladiateurs où deux adolescents de chacun des 12 districts de Panem sont sélectionnés au hasard pour se battre jusqu’à la mort pour l’amusement du pays. Snow n’a que 18 ans lorsqu’il est choisi pour être le mentor de la participante féminine du district 12, ce qu’il méprise.

En plus de Lawrence, les producteurs de la franchise originale, Nina Jacobson et Brad Simpson sont également de retour. Collins écrira le traitement du film et Michael Arndt, le scénariste oscarisé de Little Miss Sunshine adaptera le scénario, après avoir été l’un des scénaristes de Catching Fire. Collins servira également de productrice exécutive.

Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur , sortira en salles le 17 novembre 2023.

Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur – Teaser

Source : EW / Crédit ©Lionsgate