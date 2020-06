The Mandalorian saison 1 : Comment est né la scène où Bébé Yoda sirote sa soupe

Bryce Dallas Howard révèle que ses enfants ont inspiré le moment où Bébé Yoda sirote sa soupe dans The Mandalorian.

Cette image est devenue un meme repris par des milliers d’internautes. Même si vous ne regardez pas The Mandalorian, vous êtes forcément tombé sur cette image devenue culte où on voit Bébé Yoda tranquillement siroté sa soupe alors que Mando et Cara Dune se battent. On lui avait pourtant dit de rester à l’intérieur mais il a décidé de sortir et assiste à la bagarre. Ce moment se trouve dans l’épisode 4 qui a été réalisé par Bryce Dallas Howard.

Durant un panel virtuel, la réalisatrice a confié que ses enfants avaient inspirés ce moment : « Mes enfants étaient sur le plateau à peu près tous les jours », a-t-elle expliqué. « Et avant même que nous arrivions sur le plateau, quand c’était les story-boards de l’épisode … quand nous étions juste en train de concevoir des choses, ma fille [alors âgée de six ans] entrait dans la salle de montage et chaque fois que Baby [Yoda] n’était pas à l’écran, elle se penchait vers moi et disait: «Où est bébé ? Où est bébé ? Où est bébé ? [Le producteur exécutif] Jon [Favreau] a pris note de cela et s’est dit que si l’enfant se demande où est bébé, alors nous devons savoir où est bébé à tout moment. »

« Il y avait quelque chose avec les enfants où Bébé était très réel et Bébé était en danger et ils avaient besoin de voir où était Bébé à tout moment… Ils devaient savoir que Bébé était en sécurité », a poursuivi Howard.

Elle ajoute : « Et à partir de là, une variété d’instants est venue qui ont été construits juste parce que nous voulions que tout le monde sache que Bébé était en sécurité. »

Le vrai miracle dans tout ça, c’est que les deux enfants de Bryce Dallas Howard, alors âgés de 6 et 11 ans, ont gardé le secret qu’ils avaient passé plusieurs jours sur le plateau avec un personnage de Star Wars que personne ne connaissait avant la première de la série Novembre.

Comment a-t-elle réussi à les faire garder le secret : « Quand les enfants sont retournés à l’école, chaque jour, je disais : « Alors, de quoi n’allez-vous pas parler aujourd’hui ? » Et ils disaient, » Bébé !!! » », avait-elle précédemment dit à THR.

