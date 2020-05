Saison 2020/2021 : CBS annule 5 séries et renouvelle toutes les autres

CBS renouvelle presque toutes ses séries pour la saison 2020/2021 à l’exception de 5 séries.

C’est un renouvellement groupé qu’annonce CBS. La chaîne américaine a décidé de renouveler presque toutes ses séries à l’exception de 5 qui se retrouvent sur le banc de touche.

En effet les nouveautés Tommy avec Edie Falco, Carol‘s Second Act avec Patricia Heaton et Broke avec Pauley Perrette n’auront pas de saison 2. Aussi, la série Man With A Plan (Papa a un plan) avec Matt Leblanc s’arrête après 4 saisons. Ces annulations rejoignent God Friended Me qui s’est terminée la semaine dernière après deux saisons.

Parmi les renouvellements annoncés cette semaine, on trouve : NCIS et ses spin-offs NCIS: Los Angeles et NCIS: New Orleans ainsi que Blue Bloods, S.W.A.T., Bull, SEAL Team MacGyver, FBI, FBI Most Wanted, The Neighborhood, Magnum P.I. et les nouveautés All Rise, Bob Hearts Abishola et The Unicorn.

Les comédies Young Sheldon et Mom avaient déjà été renouvelées par la chaîne pour l’année prochaine et la nouveauté Evil était déjà assurée d’une saison 2.

Si la chaîne renouvelle autant de séries, c’est sans doute à cause de la pandémie de COVID-19 qui a empêché les chaines de télévision américaines d’avoir une saison de pilotes normale. Il n’est donc pas étonnant que CBS prenne la décision de renouveler presque toute sa grille.

Source : TVGuide / Crédit ©CBS