The Batman : 2e meilleur lancement au box office US depuis le début de la pandémie

The Batman devient le deuxième meilleur lancement au box office US depuis le début de la pandémie derrière Spider-Man No Way Home.

Les super-héros viennent une nouvelle fois à la rescousse du box office. The Batman a fait ses débuts à la première place du box office US avec 128,5 millions de dollars récoltés sur 4 417 écrans en Amérique du Nord ce week-end, devenant le film le plus lucratif sorti en 2022 à ce jour.

Le film est aussi le deuxième meilleur lancement depuis le début de l’ère pandémique, selon Comscore. Spider-Man: No Way Home reste le premier, franchissant la barre des 100 millions de dollars avec un total de 253 millions de dollars en un week-end après sa sortie en décembre.

En France, le film a enregistré 257 546 entrées pour son premier jour en salle la semaine dernière. Il s’agit du deuxième meilleur démarrage pour un film Batman sur le territoire français derrière The Dark Knight Rises qui avait attiré 423 970 spectateurs à sa sortie en 2012. Mais comme le pointe Allociné, le film de Christopher Nolan avait l’avantage d’être la conclusion d’une trilogie qui était très anticipée par les fans à l’époque et d’être la suite du très aimé The Dark Knight.

Dans The Batman on trouve Robert Pattinson sans le rôle principal de Batman/Bruce Wayne. Il croise la route de personnages comme Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/ le Riddler (Paul Dano).

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est actuellement dans les salles.

Source : EW, Allociné / Crédit ©Warner Bros