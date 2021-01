The Flash le film : Ray Fisher ne reviendra pas en Cyborg et le rôle ne sera pas recasté

En relation tumultueuse contre Warner Bros et DC, l’acteur Ray Fisher et son personnage Cyborg ne seront pas présent dans The Flash.

Récemment, des rumeurs circulaient sur la présence de Ray Fisher dans la peau de son personnage Cyborg dans le film The Flash. Cependant, l’acteur avait dit qu’il ne voulait plus collaborer avec Walter Hamada de DC Films. De là, la rumeur annoncé un recasting mais ce ne sera le cas.

Le journaliste Mark Hughes a mis un point final à ces fausses informations : l’interprète de Cyborg ne figure pas dans le casting du prochain film The Flash et ne partagera pas l’affiche avec Ezra Miller dans le rôle-titre.

L’année dernière encore, Cyborg était pourtant envisagé dans le film. Une triste nouvelle qui donne un terme à ce lien particulier entre Cyborg et Flash développé dans les comics.

Une relation révélée dans Justice League, réalisé par Zack Snyder avant que Joss Whedon reprennent les rênes et que tout bascule. Ray Fisher accuse ce dernier d’un comportement raciste. Des affirmations niées par le réalisateur qui a engendré un conflit interne entre l’acteur, les responsables de l’univers DCU et Warner Bros.

Tous impliqués dans l’affaire Justice League, une enquête a été ouverte au sein de Warner Bros afin de mettre en lumière le comportement de Joss Whedon. Des sanctions ont été prises contre Whedon, mais la conclusion reste insuffisante pour Ray fisher. L’acteur ne baisse pas les bras et poursuit son combat contre Walter Hamada, le président de DC films.

Un scénario chamboulé

C’est ainsi que se termine la présence de Cyborg dans The Flash. Une absence qui va bouleverser l’univers des comics et va à l’encontre du film de 2017.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash devrait mettre en lumière l’arc du Flashpoint. Un moment crucial, mettant en scène Flash dénué de ses super-pouvoirs dans une réalité totalement différente de celle qu’il connaît.

Plus n’a de sens pour ce héros. Il ne reconnaît plus son monde dans lequel Aquaman et Wonder Woman sont des rivaux, Superman inexistant et Cyborg devenu le plus grand des Héros. Un personnage qui avait donc toute son importance dans l’histoire.

Sans Ray Fisher, le scénario devra prendre une toute nouvelle direction laissant Flash se débrouiller seul face à cette terre inconnue.

The Flash en salles le 4 novembre 2022 avec Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck et Billy Crudup.

Source : Movieweb / Photo : Tous Droits Réservés