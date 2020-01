The Batman : Colin Farrell confirmé en Pingouin (photos de tournage)

Le réalisateur Matt Reeves confirme que Colin Farrell joue bien Pingouin dans le film The Batman et des nouvelles photos de tournage semblent le confirmer aussi.

C’est officiel, Colin Farrell joue bien Pingouin dans le nouveau film The Batman. Après des mois de spéculations, le réalisateur a pratiquement confirmé l’information avec un tweet accompagné d’un gif de Farrell dans Bons Baisers de Bruges, qui hausse les épaules.

Matt Reeves écrit : « Attends, c’est toi, #Oz ? » Oz étant le diminutif d’Oswald Cobblepot, le vrai nom de Pingouin dans les comics. En novembre dernier, l’acteur a rejoint le projet et même si tout pointait vers Pingouin rien n’avait officiellement était annoncé. Ce tweet semble bien le confirmer.



Et si ce n’était pas clair, des photos prises sur le tournage du film montrent l’acteur avec un parapluie en guise de canne ce qui est un objet iconique de la panoplie du personnage mais le reste ne lui ressemble pas vraiment. Notez que les photos ne sont pas très claires mais il semble bien que ce soit Farrell avec des cheveux gris.

Et il semble que la personne sur la moto, sous le casque, soit Robert Pattinson.

Just want to clear something up!

My pic on the left was taken at 12.30pm when they used a stand-in to set up the shot.

My pic on the right was taken at 3.30pm when filming was active and it’s clearly Robert Pattinson.

Trousers, boots, jacket all have differences 👍 pic.twitter.com/htYFo2onbr

— Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020