Loki : Une saison 2 déjà en préparation ?

Disney+ aurait déjà renouvelé la série Loki pour une saison 2.

Loki a-t-il déjà droit à une saison 2 ? Disney+ n’a même pas encore livré de bande-annonce pour la série très attendue, mais une date de début de production pour la saison 2 aurait été révélée. Elle serait calée à janvier 2022.

Tom Hiddleston travaille actuellement sur la première saison à Atlanta, en Géorgie, bien que l’on ne sache pas jusqu’où en est la production après avoir dû faire une pause plus tôt cette année. Cela étant dit, la série devrait être logiquement lancée au printemps prochain.

Lorsque la série Loki a été annoncée, il a été révélé qu’elle se composerait de 6 épisodes. Cependant, en mai de cette année Clark Gregg de la série Agents of S.H.I.E.L.D. a laissé entendre qu’il y avait plus de six épisodes en route.

Lorsqu’on a demandé à Gregg s’il aimerait faire une série sur Disney+, il a confié que Tom Hiddleston lui a dit qu’il faisait « 10 épisodes ou 12 épisodes ». Notez que cela n’a pas encore été confirmé et la saison 2 n’est pas encore annoncée officiellement.

Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw et Sasha Lane sont au casting de la série qui verra Loki voyager à travers le temps et changer le cours de l’histoire.

Avant de voir Loki dans ses aventures solo, Disney+ diffusera WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany d’ici la fin de l’année puis The Falcon and the Winter Soldier avec Anthony Mackie et Sebastian Stan.

Source : Production Weekly / Crédit ©Disney+