The Batman, Dune, The Flash, Shazam 2, Black Adam, Matrix 4 : Changement de dates

Décidément, cette pandémie chamboule vraiment tout. Alors que The Batman devait sortir le 1er octobre 2021, le film sortira désormais le 4 mars 2022. Les studios ont décidé de repousser également Dune (ce qui n’est pas surprenant) qui devait être en salle ce mois de décembre. Le film de Denis Villeneuve prend la place de The Batman le 1er octobre 2021.

Dans un communiqué, Warner Bros a également annoncé d’autres changements : The Flash passe du 3 juin 2022 au 4 novembre 2022 et Shazam 2 du 4 novembre 2022 au 2 juin 2023. Notez aussi que Black Adam, auparavant prévu pour le 22 décembre 2021 et Minecraft qui devait sortir le 4 mars 2022, ne sont plus datés.

L’une des rares bonnes nouvelles es que le prochain film Matrix, se dirige vers une sortie plus tôt. Il passe du 1er avril 2022 au 12 décembre 2021.

La nouvelle intervient après que deux autres films majeurs aient été remaniés à la suite de la pandémie en cours – le prochain film James Bond, Mourir Peut Attendre, initialement repoussé d’avril à novembre, a été reporté à nouveau pour avril 2021, avec le dernier Fast & Furious qui recule d’un mois à mai 2021.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros