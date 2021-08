Fat Vampire : Jacob Batalon de Spider-Man Homecoming pour une série Syfy

Jacob Batalon de Spider-Man Homecoming sera la star d’une nouvelle série de vampire pour Syfy adaptée de Fat Vampire.

La révélation de Spider-Man Homecoming, Jacob Batalon, est annoncé dans Reginald The Vampire (titre de travail), une comédie dramatique en préparation chez Syfy basée sur la série de livres Fat Vampire de Johnny B. Truant. La série a reçu une commande directe de 10 épisodes.

Écrit par Harley Peyton (Twin Peaks, Chucky), qui servira de showrunner, la série se déroule dans un monde peuplé de vampires beaux, en forme et vaniteux. Reginald Baskin (Batalon) y tombe tête baissée en tant que héros improbable qui devra surmonter toutes sortes d’obstacles – la fille qu’il aime mais avec il ne peut pas être, un manager intimidateur au travail et le chef vampire qui veut sa mort. Heureusement, Reginald découvre qu’il a quelques pouvoirs non reconnus.

Reginald The Vampire est décrite comme « une nouvelle série avec beaucoup de cœur et juste assez de sang, » Reginald the Vampire prouve que la vie des morts-vivants est tout aussi compliquée que la vie elle-même.

Le réalisateur Jeremiah Chechik produira la série aux côtés de Peyton, Todd Berger et Lindsay Macadm. Julie DiCresce sera co-productrice exécutive.

Jacob Batalon, connu pour son rôle de Ned Leeds dans Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home aux côtés de Tom Holland et Zendaya, reprendra son rôle dans Spider-Man: No Way Home qui sortira à la fin de l’année.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marcus Nartatez