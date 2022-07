Stranger Things saison 4 : Metallica réagit à l’inclusion de Master of Puppets dans le final

Le groupe Metallica réagit avec enthousiasme à l’inclusion de leur musique dans le final de la saison 4 de Stranger Things. Spoilers.

L’interprétation glorieuse d’Eddie Munson de « Master of Puppets » de Metallica dans Stranger Things 4 a reçu le sceau d’approbation du groupe d’heavy metal.

Le groupe composé de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo a déclaré avoir été « époustouflé » par la scène du final de la saison, qualifiant cela d' »incroyable honneur de jouer un si grand rôle dans le voyage d’Eddie ».

Dans la scène culminante du Monde à L’envers, Eddie (Joseph Quinn) et Dustin (Gaten Matarazzo) sont utilisés comme appâts pour distraire la légion de démo-chauves-souris de Vecna (Jamie Campbell Bower) afin que Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery), et Robin (Maya Hawke) puissent se faufiler dans l’antre du méchant, la maison Creel.

Eddie prend sa fidèle guitare et se met à jouer le morceau, attirant avec succès les créatures loin de la maison Creel. Après la sortie du volume 2, Metallica a partagé un extrait de la grande scène sur Instagram mardi et a exprimé sa joie d’en faire partie.

« La façon dont les frères Duffer ont intégré la musique dans Stranger Things a toujours été au niveau supérieur, nous étions donc plus que ravis qu’ils incluent non seulement Master of Puppets dans la série, mais qu’ils aient une scène aussi cruciale construite autour d’elle », a écrit le groupe. « Nous étions tous ravis de voir le résultat final et nous avons été totalement époustouflés. »

Le groupe a poursuivi : « C’est tellement bien fait, à tel point que certaines personnes ont pu deviner la chanson rien qu’en voyant quelques secondes des mains de Joseph Quinn dans la bande-annonce !! C’est vraiment cool, c’est un honneur incroyable d’être une si grande partie du voyage d’Eddie et de tenir à nouveau compagnie à tous les autres artistes incroyables présentés dans la série. »

Après le final, la chanson de Metallica sorti en 1986 a réintégré les charts à l’instar de « Running Up That Hill » de Kate Bush sorti en 1985 qui figurait en bonne place dans l’épisode « Dear Billy » du volume 1.

L’intégrale de la saison 4 de Stranger Things est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix