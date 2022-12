The Last of Us : Nouveau trailer pour la série anticipée de HBO

Découvrez la nouvelle bande-annonce de The Last of Us qui montre la relation père-fille de Joel et Ellie.

Ce week-end s’est tenue la CCXP, le Comic Con brésilien, qui est la plus grosse convention de fans au monde. L’occasion pour plusieurs studios et chaines de télé de révéler des trailers et des infos pour leurs projets à venir.

L’une des séries les plus attendues de 2023 est l’adaptation par HBO du jeu Sony PlayStation bien-aimé The Last of Us. La série met en vedette Pedro Pascal dans le rôle principal de Joel Miller, un passeur chargé d’amener une fille censée détenir le remède contre un virus qui met fin au monde, Ellie (Bella Ramsey), dans la zone de quarantaine.

Ce week-end, Pascal était à São Paulo pour donner aux fans un petit avant-goût de ce qu’ils peuvent attendre de la prochaine série qui débutera en janvier. Au cours du panel, HBO a publié une bande-annonce complète pour la série après le teaser dévoilé plus tôt cette année.

La nouvelle bande-annonce met en lumière la relation de style père-fille entre Joel et Ellie. Au son d’une version obsédante de « Take On Me » de A-ha, les nouvelles images montrent également un autre aperçu terrifiant sur les Clickers et le monde post-apocalyptique.

La bande-annonce montre aussi la présence de Nick Offerman qui incarne Bill, un survivant qui vit dans une petite ville isolée que Joel et Ellie vont traverser. Ashley Johnson (Blindspot) et Troy Baker, les acteurs de doublage qui ont donné vie à Ellie et Joel dans les jeux vidéo primés, devraient jouer des rôles majeurs dans la série HBO.

Le casting est aussi composé de Merle Dandridge (Station 19), qui reprendra son rôle qu’elle double dans les jeux en tant que Marlene, chef des Fireflies, un groupe de résistance contre la militarisation du régime actuel.

Jeffrey Pierce, qui a doublé le frère cadet de Joel, Tommy dans les jeux vidéo, rejoint la série en tant que personnage nommé Perry, qui apparaît nouvellement créé pour la série. Gabriel Luna (Terminator Dark Fate) jouera désormais Tommy en live-action pour la série.

Parmi les autres personnages des jeux, citons Nico Parker (Dumbo) dans le rôle de Sarah, la fille de Joe, Murray Bartlett (White Lotus) dans le rôle de Frank, Anna Torv (Fringe) dans le rôle de Tess ou encore Storm Reid (Euphoria) dans le rôle de Riley. Melanie Lynskey (Yellowjackets) est également au casting de la série

The Last of Us sera diffusée dès le 15 janvier 2023 sur HBO et en US+24 sur OCS.

The Last of Us – Bande-annonce