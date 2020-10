The Third Day : Jude Law devient fou pendant 12 heures de live

Jude Law s’est livré ce samedi à une expérience inédite avec une performance en direct, pour un épisode de 12 heures de The Third Day.

Ce samedi, Jude Law a participé à une expérience unique dans l’histoire des séries. Pour les besoins de la mini-série de HBO The Third Day, l’acteur britannique a participé à la réalisation en direct d’un épisode de 12 heures. Comme annoncée précédemment, cette prouesse a été retransmise sur la page Facebook de la chaîne OCS, et est désormais à retrouver dans deux vidéos de 5h22 et 6h32.

Le projet a été mené en collaboration avec la compagnie britannique de théâtre Punchdrunk, connue pour ses créations interactives comme Sleep No More, qui placent le spectateur au centre du spectacle. Ça a été « un marathon émotionnel épuisant qui m’a presque tué », a expliqué Jude Law.

The Third Day raconte l’histoire de Sam (Jude Law), quadragénaire déchiré par un drame familial. Il se rend sur l’île d’Osea, au sud-est de l’Angleterre, sans savoir que ce détour va changer sa vie. La mini-série horrifique est divisée en trois parties. La première (les trois premiers épisodes) se nomme « Eté » avec Jude Law. La seconde partie est cet épisode spécial intitulé Automne, quant aux 3 derniers épisodes, la partie nommée « Hiver », ils suivent le personnage de Naomie Harris.

Harris joue Helen, une mère de deux filles, venue fêter l’anniversaire de l’une d’entre elle à Osea. En apparence, Helen, est totalement absente de la première trilogie mais au centre de la seconde, tandis que Sam, omniprésent dans la première partie, a disparu de la suite.

La partie Hiver commence ce mardi sur OCS.

