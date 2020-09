The Third Day : Thriller mystérieux pour Jude Law et Naomie Harris

Critique de The Third Day, nouvelle mini-série événement de HBO avec Jude Law et Naomie Harris, à voir sur OCS.

Après The Young Pope et The New Pope HBO et Sky Atlantic font à nouveau équipe avec Jude Law pour une mini-série événementielle de 6 épisodes. La série a été créée par Dennis Kelly et Felix Barrett. Kelly est surtout connu pour être le créateur du thriller de conspiration Utopia, tandis que Barrett est le directeur artistique du Compagnie de théâtre britannique Punchdrunk. A première vue, la série est somme toute banale avec une histoire de personnes coincées sur une ile. Mais The Third Day est une série un peu spéciale, coupée en trois parties : été, automne et hiver.

Les trois premiers épisodes sont la partie « été » et suivent le personnage de Jude Law. Quant aux 3 derniers épisodes, « l’hiver », ils suivent le personnage de Naomie Harris. Mais entre les deux parties, un épisode spécial – automne – sera diffusé le 3 octobre prochain. Contrairement aux parties une et trois, la deuxième partie de la série n’est pas composée de trois épisodes. Au lieu de cela, le volet spécial « automne » prendra en fait la forme d’un événement théâtral immersif qui sera filmé et diffusé en direct de Londres en une seule prise continue, sans coupures.

Une île étrange

The Third Day se concentre ainsi sur un homme, Sam (Jude Law), et une femme, Helen (Naomie Harris), qui se rendent tous les deux sur une mystérieuse île britannique à des moments différents. Les habitants de l’île semblent cacher un sombre secret et souhaitent conserver leurs traditions quel qu’en soit le prix. Notez aussi que la série est basée sur une véritable histoire liée à cette île très étrange.

Osea a été achetée dans les années 1900 par un philanthrope qui voulait transformer l’endroit en un camp / centre de réadaptation pour les alcooliques et les toxicomanes en convalescence. La série explique que cet homme était peut-être Jack l’Éventreur, l’assassin d’au moins cinq travailleuses du sexe dans l’East End de Londres à la fin des années 1880. Ça donc froid dans le dos.

Dans la partie 1, on suit donc Sam, un père de famille désorienté de trois enfants (deux filles et un garçon, comme il aime à le répéter), qui après avoir été témoin de quelque chose de terrible, se retrouve sur l’ile d’Osea. Alors qu’il découvre les coutumes religieuses perturbantes des habitants, Sam va commencer à devenir parano.

Les trois épisodes suivants, « Hiver », se déroulent plusieurs mois plus tard et se concentrent sur une autre nouvelle venue sur l’île. Helen (Naomie Harris) arrive accompagnée de ses filles Ellie (Nico Parker, le portrait craché de sa vraie mère Thandie Newton) et Tallulah (Charlotte Gairdner-Mihell), dans le cadre d’une fête d’anniversaire mal planifiée qui va prendre une mauvaise tournure. Elles découvrent également qu’Osea regorge d’indigènes qui se comportent bizarrement et, une fois de plus, la paranoïa monte.

Une histoire de famille

Pour le moment, nous avons pu voir uniquement les trois épisodes de la première partie ainsi que les deux premiers de la partie Hiver. On ne sait pas comment la partie Automne –qui pour des raisons évidentes n’a pas été mise à disposition des critiques – sera visible, mais il est dit qu’elle sera disponible en ligne.

Les différentes parties sont séparées mais on comprend rapidement qu’elles sont liées entre elles. L’histoire est ainsi structurée de manière intéressante et les différents twists vont mettre les pièces du puzzle en place. Mais en fin de compte, même si elle est intéressante, la série reste une histoire déjà vue. Cela n’empêche pas d’apprécier le suspens et le jeu impeccable des acteurs. La photographie et les paysages de l’île sont aussi splendides.

En sous-texte, la série traite du deuil, de traumatisme et d’abandon. On ne rentrera pas trop dans les détails pour laisser la surprise des retournements de situation, mais il y a clairement plus derrière les bizarreries de l’île. The Third Day est un drame familial avant tout, même s’il contient certains moments qu’on pourrait qualifier d’absurdes et de clichés.

The Third Day met également en vedette Katherine Waterston, Emily Watson et Paddy Considine qui sont tous très bons dans leur rôle respectif. Emily Watson est toujours géniale dans tout ce qu’elle fait et ce rôle n’est pas une exception

The Third Day est disponible sur OCS à raison d’un épisode chaque mardi.

Crédit ©HBO