Spider-Man No Way Home : Zendaya se confie sur la fin du film (spoilers)

Zendaya a discuté de la situation de MJ à la fin du film Spider-Man No Way Home. Spoilers.

Au fur et à mesure de la franchise, MJ a pris une place de plus en plus importante dans le monde de Spider-Man et Peter Parker. Elle est passé de la camarde de classe sarcastique à l’amour de la vie de Peter Parker. Michelle Jones-Watson, de son vrai nom, est présente plus que jamais dans Spider-Man No Way Home mais la fin du film change la donne.

***Attention Spoilers***

A la fin du film, Peter n’a pas d’autre choix que de laisser le monde l’oublier, y compris toutes les personnes qui l’aiment et qu’il aime. Il fini alors seul au monde et MJ et Ned ne savent plus qui il est. C’est assez crève-cœur, surtout quand il va les voir à la fin avec l’intention de leur parler mais décide de ne pas les ramener à nouveau dans la tourmente de sa vie de Spider-Man et les mettre encore en danger.

Pourtant, Peter et MJ ont eu une influence positive l’un sur l’autre : « Peter aide à faire fondre un peu MJ et à briser la coquille qu’elle a dû construire pour se protéger du monde », a déclaré Zendaya à Marvel.com lors d’une récente conversation. « Elle n’a pas beaucoup de gens en qui elle peut avoir confiance et sur qui elle peut compter, et Peter est maintenant devenu l’une de ces personnes. Et elle ne veut pas le perdre. »

Il est vraiment difficile pour MJ de s’ouvrir aux autres et quand Peter lui dit qu’elle va l’oublier, elle ne veut vraiment pas le perdre : « Elle ne veut pas perdre cette personne qui lui a vraiment permis de se sentir de plus en plus comme elle, et de plus en plus confiante en qui elle est, et l’aime exactement pour toutes les bizarreries et les choses qui font d’elle ce qu’elle est, » a ajouté l’actrice.

MJ la pessimiste est devenue plus positive et utilise cette positivité pour équilibrer celle que Peter a perdu : « Parce qu’il traverse tellement de choses, elle assume maintenant sa positivité qu’il perd peut-être un peu. Il adopte une vision nihiliste plus négative. »

Peter Parker est désormais solitaire dans le MCU, plus personne ne sait qu’il est Spider-Man. Avec Peter en solo, la fin se fait poser des questions sur l’avenir de MJ. Zendaya sera-t-elle de retour où No Way Home était-il le dernier film de l’actrice ? Sony a dans l’intention de faire revenir Tom Holland et ses co-stars, il n’y a donc pas de raison qu’elle ne revienne pas, ne serait-ce au moins pour un film.

Ayant oublié qui est Peter, on se demande si l’influence qu’il a eu sur elle sera aussi effacé par la suite. On attende voir ce que le MCU réserve à MJ.

Spider-Man No Way Home est actuellement en salles.

Source : Marvel.com / Crédit ©Sony Pictures/Marvel Studios