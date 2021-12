Spider-Man No Way Home : Les scénaristes veulent revenir pour Spider-Man 4

Chris McKenna et Erik Sommers, les scénaristes de Spider-Man No Way Home veulent revenir pour Spider-Man 4.

Spider-Man No Way Home fait actuellement un carton en salles et la fin du film a vraiment donné envie aux fans d’en voir plus afin de savoir ce que l’avenir réserve à Peter Parker. Si pour le moment la suite n’est pas officiellement dans les tuyaux, on sait que Marvel Studios et Sony sont prêts le cas échéant.

Les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers aimeraient revenir pour écrire la suite mais pour le moment, c’est un peu prématuré. FandomWire a parlé aux scénaristes, et ils disent que ce n’est pas à eux de spéculer sur leur statut pour l’avenir de Spider-Man.

Bien que les producteurs Kevin Feige et Amy Pascal aient déclaré que le développement actif de Spider-Man 4 avait commencé pour de bon, cela ne signifie pas qu’ils rassemblent la même équipe que le dernier film. De nombreux autres acteurs comme Zendaya et Jacob Batalon ont exprimé leur soutien à Holland, mais personne ne sait non plus si MJ et Ned reviendront étant donné la manière dont s’est finie la trilogie.

« Nous n’avons pas à dire que nous ne sommes pas autorisés à le dire parce que nous ne savons vraiment pas. À ma connaissance, je ne suis au courant d’aucun futur projet en cours », a expliqué Sommers. « Cela ne veut pas dire qu’ils n’existent pas, mais personne n’a parlé à Chris et moi. Je l’espère certainement. J’aime Tom en tant que Spider-Man. J’espère qu’il y a plus, et je n’aimerais rien de plus que d’être impliqué. Mais à ce stade, nous ne savons pas. »

Si Tom Holland a récemment parlé de passer le flambeau, il semble qu’il restera Spider-Man encore un petit moment. On attend désormais l’annonce officielle de Spider-Man 4. En attendant, Spider-Man No Way Home est à voir dans les salles de cinéma.

Source : FandomWire / Crédit ©Marvel/Sony