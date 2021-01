Justice League : Zack Snyder n’a pas de plans dans le futur du DCEU après son film

Zack Snyder confirme qu’il n’a aucun plan pour la réalisation d’un film Justice League 2 ou d’un autre film dans le DCEU.

Il semble bien que la relation entre Zack Snyder et DC s’arrêtera une fois que sa version de Justice League sortira. Il y a peu de temps, il a été annoncé que Snyder ne ferait pas partie des plans futurs de DC et Warner Bros en ce qui concerne le DCEU.

Depuis qu’il a été annoncé que Zack Snyder revendrait pour terminer sa version de Justice League, les fans de DC se demandaient si c’était le début d’un nouveau partenariat entre le réalisateur et Warner Bros. Après tout, le studio vient de donner au réalisateur des millions pour achever sa vision, alors pourquoi ne considéreraient-ils pas cela comme un investissement pour l’avenir ?

Il s’avère qu’il n’y a aucun plan pour prolonger la collaboration. Dans une nouvelle interview, le réalisateur a officiellement annoncé que lui et le studio n’avaient pas l’intention d’aller de plus loin après la sortie du film sur HBO Max.

« Je n’ai jamais pensé que je serais ici pour faire ça. Je ne pensais pas que je finirais Justice League. La vérité est, et cela a été largement rapporté, et je n’ai aucun problème, c’est un vieux film. C’est un film vieux de plusieurs années sur lequel je travaille. L’univers de DC s’est diversifié et a fait son propre truc et c’est très bien, » confie le réalisateur à ComicBook Debate.

Il ajoute : « En ce qui concerne ce que j’ai fait et en ce qui concerne ma vision de ce que je voulais faires avec ces personnages et le voyage que je voulais qu’ils poursuivent, il est bien connu que j’avais prévu plus de films, cinq films ou quelque chose du genre, mais je suis occupé. J’ai beaucoup à faire. »

Ilse dit néanmoins très reconnaissant des fans qui l’ont soutenu : « Est-ce cool que les fans aient autant confiance en cette trajectoire ? Oui, c’est incroyable, et je ne pourrais pas être plus heureux et je suis excité pour eux de voir Justice League afin qu’ils puissent vraiment boire tout l’élixir de Justice League. Mais est-ce que je continuerais ? Je n’ai pas de plan. Mais comme je l’ai dit, je ne pensais pas être ici, alors qui sait ? »

Si Snyder dit clairement qu’il n’y a pas de plans pour un autre film DC et qu’il reconnait que les choses ont pris une autre direction, il ne claque pas complètement la porte sur l’idée de revenir parce qu’il n’imaginait pas une seconde que sa version de Justice League verrait le jour. Tout est possible.

In attend de voir quel sera l’accueil du film quad il sortira dans les mois à venir. La date n’a pas encore été annoncée pour Zack Snyder’s Justice League.

Source : Comic Book Debate / Crédit ©Warner Bros