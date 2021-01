DCEU : Michael Keaton sera-t-il le Batman principal de la franchise ?

Une rumeur annonce que Michael Keaton sera peut-être le Batman principal de la franchise DCEU.

Il y a peu de temps, il a été confirmé que deux franchises Batman seraient mises à l’écran. D’un côté le Batman de Robert Pattinson qui fera ses débuts dans son film solo l’année prochaine, et de l’autre, le Batman du DCEU.

Pour le moment, Ben Affleck est le Batman du DCEU mais nous savons qu’il vit ses derniers moments dans la franchise. Il apparaitra aux côtés de Keaton dans le film The Flash, mais ce sera son dernier film en tant que Batman.

Pour le moment, on ne sait pas qui sera officiellement le Batman du DCEU après ce film. L’article du New York Times laissait entendre qu’un nouvel acteur serait peut-être casté, mais il est apparemment possible que ce ne soit pas le cas et que Keaton devienne le Batman principal de la franchise.

Selon Brooks Barnes le journaliste du New York Times qui a écrit l’article sur le patron de DC Films Walter Hamada, Michael Keaton sera l’autre acteur assumant un rôle plus important dans l’univers de DC. Quand quelqu’un sur Twitter lui demande quel sera l’autre acteur en parallèle, Barnes répond simplement : « Keaton ».

Keaton — Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) January 2, 2021

L’acteur, qui a incarné le célèbre Caped Crusader dans Batman de Tim Burton, a été relativement silencieux sur la situation depuis l’annonce de son retour dans la peau du personnage.

La production de The Flash devrait commencer au mois avril après des années dans l’enfer du développement. Pour le moment, Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck et Billy Crudup sont les seuls membres de la distribution qui ont été confirmés.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en novembre 2022.

