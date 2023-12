Marvel : Robert Downey Jr. ne reviendra pas en Iron Man dans le MCU

Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, dit que Robert Downey Jr. ne reviendra pas dans le MCU en tant qu’Iron Man.

Iron Man de Robert Downey Jr. ne reviendra pas dans l’univers cinématographique Marvel – du moins selon Kevin Feige.

Dans une interview avec Vanity Fair à propos du troisième acte de la carrière de Downey, qui dure depuis plusieurs décennies, le président de Marvel Studios a évoqué les rumeurs selon lesquelles tous les Avengers originaux reviendraient sous une forme ou une autre dans une future phase du MCU.

« Nous allons conserver ce moment et ne plus y toucher », a déclaré Feige à la publication à propos des derniers moments émotionnels de Tony Stark dans Avengers : Endgame. « Nous avons tous travaillé très dur pendant de nombreuses années pour y parvenir, et nous ne voudrions jamais le défaire comme par magie. »

C’est donc clair, Robert Downey Jr. ne reviendra pas, cette page de Marvel est tournée. Cela étant dit, l’idée d’Iron Man ou de sa technologie est toujours présente puisque le personnage de Riri Williams alias Ironheart, vu dans Black Panther 2 sera de retour. Elle devrait revenir bientôt dans sa propre série et pourrait aussi bien intégrer les Young Avengers dans un futur projet Marvel.

Il semble difficile d’imaginer un univers Marvel qui n’inclut pas Downey Jr, mais avant qu’il ne joue le rôle crucial d’Iron Man, le studio hésitait à le choisir, malgré le fait que Feige et le réalisateur Jon Favreau se disputaient pour lui. En effet, les problèmes judiciaires de l‘acteur on failli lui couter le rôle mais il a fini par devenir l’une des figures emblématique du MCU.

Après son casting pour Iron Man, l’acteur a continué à jouer en équipe avec ses camarades super-héros et s’est battu pour eux à différents moments. Avant le premier Avengers, il a même utilisé ses négociations contractuelles pour obtenir un salaire plus élevé pour ses co-stars.

« Nous avions l’habitude de plaisanter et de dire que Robert était le chef du département des acteurs parce que tout le monde l’admirait », a ajouté Feige. « Il les a tous pris sous son aile, mais pas dans un sens servile. Il est juste devenu leur cheerleader. »

