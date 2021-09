What If…? : Pourquoi certains personnages ne ressemblent pas aux acteurs du MCU

Pourquoi certains personnages de What If…? sont le portrait craché des acteurs en live action mais d’autres ne le sont pas ? La raison est simple.

Depuis le lancement de la série animée What If…?, vous avez sans doute remarqué que certains personnages étaient le portrait craché des acteurs qui les jouent en live-action et avaient même leur voix, mais d’autres personnages ne ressemblent en rien à ceux qui les incarnent sur grand écran et ne sonnent pas non plus comme eux. La réponse est assez simple, c’est une question juridique.

Dans les quatre épisodes déjà diffusés de What If…?, nous avons vu des versions animées de certains des plus grands héros de Marvel dans de tout nouveaux scénarios, mais si vous regardez Nick Fury (doublé par Samuel L. Jackson) Doctor Strange (doublé par Benedict Cumberbatch) et Steve Rogers, ils ressemblent tous les deux aux acteurs qui ont joué les personnages à l’écran, même si Rogers était doublé par Josh Keaton et non par Chris Evans. Cependant, Black Widow ne ressemble pas à Scarlett Johannson no même à Lake Bell, qui la double dans la version originale.

Paul Lasaine, concepteur de la série, a expliqué à ComicBook.com comment lui et l’équipe ont tenté de faire en sorte que les personnages ressemblent aux acteurs du MCU, mais les avocats de Disney sont intervenu sur certains cas. « Je peux mentir et vous dire que c’est fait exprès, ou je peux vous dire la vérité et vous dire que ce sont généralement des problèmes juridiques », a déclaré Lasaine.

« Il y a des personnages auxquels nous sommes autorisés à prendre leurs ressemblances, parce que ce n’est pas seulement la ressemblance d’un personnage. C’est un acteur, c’est la ressemblance d’un être humain, et il y a des aspects juridiques. Je ne sais même pas jusqu’où ça va, mais il y a certainement des personnages qui nous ont dit : « Non, vous ne pouvez pas avoir leur ressemblance. Vous devez changer. » Certains, on nous a dit : ‘Vous devez les faire ressembler davantage. » »

Si certains personnages ne ressemblent pas aux acteurs, c’est donc simplement parce que les artistes n’avaient pas le droit d’utiliser leur image pour des raisons légales.

What If…? c’est le mercredi sur Disney+.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney+