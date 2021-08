What if…? : Qui a repris son rôle et combien d’épisodes pour Chadwick Boseman ?

Découvrez tous les acteurs qui ont repris leur rôle pour la série Marvel animée What If…? et dans combien d’épisodes se trouve Chadwick Boseman.

Les fans de version originale vont être gâtés pour la série animée What If…? En effet, ce sont plus de 50 acteurs du MCU qui sont revenu pour doubler les personnages animés qu’ils jouent en chair et en os.

Il a été confirmé que plusieurs grands noms de la franchise seront de retour dans la série qui réimagine ce qui est aurait pu se passer dans le MCU dans des circonstances différentes. Alors qui est de retour ? Respirez profondément, la liste est longue :

Andy Serkis (Ulysses Klaue), Angela Bassett (Ramonda), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Benicio Del Toro (The Collector), Bradley Whitford (Agent John Flynn), Carrie Coon (Proxima Midnight), Chadwick Boseman (T’Challa), Chris Hemsworth (Thor), Chris Sullivan (Taserface), Clancy Brown (Surtur), Clark Gregg (Agent Coulson), Cobie Smulders (Maria Hill), Danai Gurira (Okoye), David Dastmalchian (Kurt), Djimon Hounsou (Korath), Dominic Cooper (Howard Stark), Don Cheadle (War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter), Evangeline Lilly (The Wasp), Frank Grillo (Crossbones), Georges St-Pierre (Batroc), Hayley Atwell (Peggy Carter), Jaimie Alexander (Sif), Jeff Goldblum (The Grandmaster), Jeremy Renner (Hawkeye), John Kani (King T’Chaka), Jon Favreau (Happy Hogan), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Kat Dennings (Darcy), Kurt Russell (Ego), Leslie Bibb (Christine Everhart), Mark Ruffalo (The Hulk), Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Michael Douglas (Hank Pym), Michael Rooker (Yondu), Natalie Portman (Jane Foster), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Ophelia Lovibond (Carina), Paul Bettany (The Vision), Paul Rudd (Ant-Man), Rachel House (Topaz), Rachel McAdams (Christine Palmer), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sean Gunn (Kraglin), Sebastian Stan (Bucky), Seth Green (Howard the Duck), Stanley Tucci (Abraham Erskine), Taika Waititi (Korg), Tilda Swinton (The Ancient One), Toby Jones (Arnim Zola), Tom Hiddleston (Loki) et Tom Vaughan-Lawlor (Ebony Maw).

Malheureusement, Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. et Tom Holland n’ont pas repris leur rôle malgré le fait que nous savons que Captain America, Black Widow, Iron Man et Spider-Man apparaîtront tous dans What If…?, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ils devraient être doublés en VO par les acteurs qui font les voix dans les autres séries animées de Marvel.

Les événements animés de What If…? se déroulent à travers les yeux du personnage principal Uatu, connu sous le nom de The Watcher, qui sera doublé par la star de Jeffrey Wright (The Batman, Westworld).

Pour finir, il a été confirmé que Chadwick Boseman a doublé T’Challa dans quatre épisodes. Le public pourra ainsi encore entendre l’acteur dans quatre versions différentes du personnage de Black Panther. Ce sera sa dernière prestation qu’il a enregistré avant son décès l’an dernier.

What If… ? démarre le 11 aout sur Disney+.

Source : MovieWeb / Crédit ©Disney