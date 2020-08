The Batman : Dave Bautista voulait jouer Bane dans le film de Matt Reeves

Dave Bautista a essayé de se faire caster en Bane dans le film Batman de Matt Reeves.

Mieux connu sous le nom de Drax dans la franchise Les Gardiens de la Galaxie, Bautista semble avoir les yeux rivés sur un autre personnage de comics, celui du méchant de Batman : Bane. L’acteur a révélé qu’il a essayé de décrocher le rôle dans le prochain personnage de Matt Reeves, The Batman.

Sur les réseaux sociaux, quelqu’un se demandait si la rumeur sur sa présence dans The Batman dans le rôle de Bane était vraie. Bautista a répondu : « Malheureusement ce n’est pas vrai. J’ai essayé. »

On ne sait pas si Bane fera partie du film de Reeves mais il y a eu des rumeurs sur sa présence dans le nouveau Suicide Squad mais ce ne sont que des spéculations. Cependant, l’idée de Bautista dans le rôle est assez intéressante et il ne dirait clairement pas non si on le lui proposait.

La version la plus marquante de Bane à l’écran reste la prestation de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros