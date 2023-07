Secret Invasion : Le réalisateur nie la présence d’un personnage Marvel important

Le réalisateur de Secret Invasion démystifie la théorie du caméo d’un personnage Marvel important.

La série Secret Invasion contient la présence de stars de Marvel ainsi que de nouveaux acteurs qui font leur entrée dans le MCU. Menée par Samuel L. Jackson, la série voit notamment la présence de Cobie Smulders (Maria Hill), Ben Mendelsohn (Talos) ou encore Don Cheadle qui reprend son rôle de James « Rhodey » Rhodes. Martin Freeman (l’Agent Ross) fait également une apparition au début du premier épisode.

Depuis quelques temps, il se murmure qu’un autre personnage de Marvel pourrait apparaitre dans la série, mais le réalisateur Ali Selim a nié la rumeur. En effet, certains fans s’attendent à voir Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine) faire une apparition, mais Selim a confirmé qu’elle n’apparaitra pas dans Secret Invasion.

Dans une interview à SFX Magazine, Selim a confié : « Ces choses sur Internet sont assez drôles. Julia Louis-Dreyfus n’est pas dans la série… Je ne sais pas comment cela est arrivé là ! Tout est question de surprise, d’intention et de révélation, et de répétition. J’espère qu’il y en a beaucoup là-dedans. Mais en termes de caméos, c’est moins intéressant pour moi que le cœur de l’histoire, que je pense que nous avons vraiment trouvé, et le cœur de cette histoire est : ‘À qui pouvez-vous faire confiance ?’ »

Valentina Allegra de Fontaine est un peu considérée comme la « Nick Fury » des Thunderbolts, le groupe d’anti-héros qui aura bientôt son film. Elle a fait des apparitions dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, Black Widow et Black Panther Wakanda Forever. Les fans pensaient ainsi peut-être la revoir à nouveau dans Secret Invasion, mais ce ne sera pas le cas. Elle aura, cependant, plus d’importance dans Thunderbolts, qui sortira en 2024.

Secret Invasion est actuellement diffusée chaque mercredi sur Disney+.

Source : SFX Magazine via The Direct / Crédit ©Disney+/Marvel