Legends of Tomorrow saison 5 : Comment la série a eu Sisqo pour le final

Legends of Tomorrow a encore frappé avec un final de saison 5 épique et complètement dingue intitulé « Swan Thong ». Parce que la série a moins d’épisodes que ses collègues de l’Arrowverse, elle a réussi à finir sa saison à temps. C’est un soulagement parce que sans ça, les fans n’auraient pas pu assister à la bagarre épique des Légendes contre les Encores sous fond de Thong Song de Sisqo.

Non seulement la chanson a été jouée pendant une bataille mais elle était directement interprétée par Sisqo en personne qui a fait le caméo le plus étrange et le plus drôle de la série. Il a en effet chanté sa chanson – avec son look de l’époque – pendant que les Légendes se battaient.

Durant cette séquence, on a même vu Nate répliquer un de ses mouvements de danse comme tactique de défense. Il n’y a vraiment que Legends of Tomorrow qui peut faire ce genre de choses et on adore.

Phil Klemmer, le co-showrunner de la série a raconté comment il a convaincu le chanteur des années 90 de faire une apparition dans la série : « Quand je l’ai appelé, mon cœur battait si vite. J’essayais de paraître cool et pas trop désespéré – mais j’étais désespéré, » dit-il à TVGuide.

A quatre jour de filmer l’épisode, le chanteur n’était pas encore officiellement signé pour apparaître. Les producteurs ont du lui expliquer les prémisses de cette série complètement barré et le convaincre qu’ils ne se moquaient pas de sa chanson, c’était plus une célébration et un délire bon enfant.

« Les mots qui sortaient de ma bouche sonnaient juste comme des bêtises parce que je devais expliquer les cinq saisons de notre série ridicule », a déclaré Klemmer. « Je m’attendais vraiment à ce qu’il dise : « Non merci ! » Mais il était tellement aimable, il était vraiment à bord, et il est venu jouer »

Non seulement il est venu jouer mais en plus il est venu équiper avec son look original du clip. Il est arrivé sur le tournage prêt avec son costume, ses cheveux argentés et son fameux micro dragon. Et pour couronner le tout, il n’a pas pris une ride en 20 ans.

