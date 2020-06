Legends of Tomorrow saison 5 : Un départ et mise en place de la saison 6 dans le final ! (spoilers)

La série Legends of Tomorrow dit au revoir à deux personnages et les aliens débarquent dans le final de la saison 5. Spoilers.

Comme d’habitude, la série Legends of Tomorrow a offert son lot d’aventures et de folies cette année. La saison 5 vient de se terminer aux Etats-Unis et elle a vu les Légendes arrivées à bouts des Fates mais pas sans mal. Dans un premier temps, ils ont réussi à détruire le Loom mais Lachesis a réussi à continuer son contrôle sur l’humanité grâce à Gideon qu’elle a reprogrammé.

Mais les Légendes ne se laissent pas faire et décident de se battre contre le système et libérer l’humanité en leur rendant leur libre-arbitre. Cela inclus notamment une bataille épiques contre les Encores qui ont été ravivés (dont Marie-Antoinette jouée par Courtney Ford qui a fait un bref retour), le tout sous fond de Thong Song, la célèbre chanson de Sisqo qui fait une apparition en personne dans l’épisode.

Malheureusement, l’équipe a également subi quelques pertes peu de temps après leur victoire. Premièrement, Behrad a commencé à mourir à cause de l’existence de Zari 1.0 dans le présent. Comme dit précédemment, la Zari originale et Behrad ne peuvent pas coexister dans la même timeline, l’un d’entre eu a donc dû se sacrifier.

Zari 1.0 est donc retournée à l’intérieur du Totem de l’Air pour sauver la vie de son frère, ce qui signifie que Zari 2.0 restera dans la saison 6. On perd une Zari mais on garde l’autre. Après des adieux en larmes, les Légendes ont assisté à un concert de The Smell, le groupe de Charlie, qui a annoncé qu’elle quittait le Waverider. Autrement dit, c’était le dernier épisode de Maisie Richardson-Sellers dans Legends of Tomorrow.

Et comme si ces départs n’étaient pas suffisants, Sara (Caity Lotz) a été enlevée par des extraterrestres alors que les Légendes quittaient le concert des Smell – et personne de l’équipe ne l’a remarqué. Ainsi, la Team n’aura pas sa co-capitaine à bord lorsque la saison 6 commencera.

Au revoir Charlie et Zari 1.0

Dans une interview à EW, le co-showrunner Phil Klemmer s’est confié sur les départs des deux personnages. Si d’un côté, Tala Ashe reste dans la série parce qu’elle incarne l’autre version de Zari, Klemmer confirme que c’était bien le dernier épisode de Maisie Richardson-Sellers. La série voit ainsi le départ d’une de ses actrices principales qui aura incarné plusieurs personnages.

Au sujet de ces départs Klemmer confie : « Nous savions que Maisie cherchait à quitter la série et nous savions que nous devions dire au revoir à Zari 1.0. Donc, cela devient une véritable équation mathématique, garantissant que toutes les histoires reçoivent leur dû. Ensuite, il y a aussi ce moment de panique où vous vous dites : « Avons-nous rendu les choses assez amusantes ? Parce que vous n’avez jamais plus de 42 minutes,» dit-il.

Il ajoute : « Je pense que nous avons eu cette panique de dernière minute où on se dit : « Est-ce trop sombre ? Est-ce trop déchirant ? Oh mec, Sisqo à la rescousse ! » Et puis on a cette performance des Smell à la fin. Je pense que c’est l’astuce de comment vous pouvez rendre les choses à la fois vraiment émotionnelles et vraiment délicieuses en même temps et ne pas les rendre complètement discordantes. »

Le showrunner révèle aussi qu’ils savaient depuis plus d’un an que ce serait la dernière saison de Richardson-Sellers qui a décidé de poursuivre d’autres objectifs : « Maisie a une carrière qu’elle poursuit maintenant. Nous serions ravis de la retrouver à tout moment, mais en même temps, nous sommes ravis de voir ce qu’elle a prévu pour elle-même en tant que cinéaste. »

Sara enlevée par des aliens

Les dernières secondes de l’épisode ont mis la saison 6 en place avec l’enlèvement de Sara par des extraterrestres. Son absence aura ainsi un impact sur Ava qui sera perdue sans elle.

« Avec Sara enlevée par des extraterrestres à la fin du final, vous pouvez imaginer qu’Ava va être dans une situation difficile à partir de la saison prochaine et il semble que Nate soit particulièrement qualifié pour être là [pour elle] ayant lui-même subi tant de pertes, et donner à Ava la force de croire que sa séparation d’avec Sara ne sera pas éternelle, » explique Klemmer.

Il ajoute : « Je pense toujours aux Légendes en tant que famille, et Sara et Ava sont clairement les parents. Avec un parent disparu, j’aime l’idée que Nate soit le frère un peu maladroit parfois, mais qu’il a vraiment acquis une réelle sagesse et qu’il serait en mesure de soutenir ce qui manque. »

Les Légendes auront ainsi affaire à des aliens dans la saison 6. Qui sont-ils ? Que veulent-ils de Sara et de sa Team ? Il faudra être patient pour savoir ce qui se passera puisque la série ne reviendra pas avant la mi-saison 2021.

Source : EW / Crédit ©CW