The Batman : Le mystérieux personnage de Barry Keoghan révélé (SPOILERS)

Le mystérieux rôle de Barry Keoghan dans The Batman révélé et c’est un personnage classique de DC. SPOILERS.

Le film The Batman est enfin sorti et les fans de comics peuvent finalement découvrir la vision unique de Matt Reeves pour le personnage mythique de DC. Le film de presque trois heures contient une distribution quatre étoiles dépeignant de nouvelles interprétations de personnages emblématiques.

Barry Keoghan, vu récemment dans Eternels, a été annoncé au casting de The Batman peu de temps après la sortie de la première bande-annonce. Des mois de spéculations ont suivi sur qui Keoghan incarnerait dans le film – et les fans ont définitivement obtenu leur réponse dans le produit fini sorti cette semaine.

***Attention Spoilers***

Dans les derniers instants du film, alors que Edward Nashton / The Riddler (Paul Dano), est en prison, un homme lourdement cicatrisé dans la cellule à côté de lui (joué par Keoghan) a tenté de le calmer et a proposé à Nashton de manière inquiétante d’être son ami. L’homme a alors ri, un rire qui ne laisse aucun doute sur son identité : il s’agit du Joker, le plus grand ennemi de Batman.

C’est le troisième Joker que Warner Bros. a introduit au cours des 6 dernières années sur grand écran. Dans Suicide Squad en 2016, Jared Leto a joué un Joker complètement erratique et abusif. Ensuite, Joaquin Phoenix a remporté un Oscar pour avoir joué le Joker dans une interprétation très sérieuse du méchant dans Joker sorti en 2019. Il y a donc actuellement trois Jokers différents qui parcourent trois Gotham différents, ce qui peut paraitre un peu déroutant pour le public.

La barre est haute pour l’acteur irlandais après les prestations de Joaquin Phoenix et Heath Ledger (The Dark Knight) qui ont tous deux remporté des Oscars pour avoir joué le Joker. Il est également dans les traces de la légende Jack Nicholson qui a déjà posé son empreinte sur le personnage fou.

Clairement, ce n’est que le début pour cette nouvelle version cinématographique du Joker. Cette apparition de Keoghan tease clairement que Matt Reeves a d’autres histoires à raconter avec le Joker dans l’univers qu’il est en train de créer, qu’il s’agisse d’une suite du film ou dans l’une des séries dérivées actuellement en préparation pour HBO Max.

The Batman est actuellement en salles.

Crédit ©Warner Bros/DR