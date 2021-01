Le COVID impacte le tournage de nombreuses séries dont Grey’s Anatomy, AHS et NCIS

La crise sanitaire continue à faire des dégâts sur le calendrier de tournage de Grey’s Anatomy, NCIS et d’autres séries.

Le COVID n’a pas dit son dernier mot et continue à faire des ravages à l’international dans le secteur culturel. Si les cinémas, les théâtres sont les premières victimes, la télévision aussi en souffre. Le Comté de Los Angeles qui regroupe plus de 10 000 morts depuis le début de la pandémie est victime d’une nouvelle vague. Les hôpitaux submergés, contraignent encore une fois Hollywood à ralentir la cadence des tournages.

Un début d’année 2021 loin d’être productive pour le monde des séries qui démarre par un arrêt complet des activités pour celles basées à Los Angeles dont Grey’s Anatomy et son spin-off Station 19, mais aussi This Is Us, American Horror Story ou encore Love, Victor.

Les comédiens de ces séries à succès devront patienter jusqu’au 18 janvier pour retrouver les feux des projecteurs !

Limiter le virus

De Disney à CBS Studios, en passant par Warner Bros.TV ou encore Universal TV, tous ont été contraints de suspendre une nouvelle fois leurs productions.

Warner Bros a repoussé les tournages de Mom, Shameless, You, Lucifer et Young Sheldon. Les victimes de Sony Pictures Television sont The Goldbergs et Atypical. Universal Studios est toujours en attente pour Brooklyn Nine-Nine, quant à CBS Studios c’est NCIS qui pait les frais du coronavirus.

Un temps d’arrêt qui n’est pas du ressort des studios mais du département de la santé publique du comté de Los Angeles dont ils dépendent. Des suspensions considérées comme primordiales au sein de l’industrie du cinéma et de la télévision pour éviter une propagation trop importante du virus.

La présidente du Syndicat des acteurs, Gabrielle Carteris s’est récemment exprimée en confirmant que « la plupart des productions de divertissement resteront en pause jusqu’à la deuxième ou troisième semaine de janvier si ce n’est plus tard ».

Un plan d’action pour diminuer le personnel sur les plateaux pour une meilleure organisation des tests et une atmosphère plus propice au retour des tournages.

Source : Première / Crédit Photo ©ABC