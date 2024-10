Dynamic Duo : James Gunn annonce un film animé sur deux Robin

James Gunn annonce Dynamic Duo, un film d’animation DC centré sur deux Robin.

Un film d’animation de DC suivant deux des acolytes de Batman est en préparation, a annoncé mardi après-midi le co-chef de DC Studios, James Gunn, sur les réseaux sociaux.

« Très heureux, je suis ravi d’annoncer le nouveau film d’animation de DC Studios/Warner Bros Pictures pour les salles, DYNAMIC DUO, l’histoire de Robin… ou devrais-je dire, des Robin, à savoir Dick Grayson et Jason Todd », a posté Gunn sur les réseaux sociaux.

« Le premier long métrage du visionnaire Swaybox, un mélange d’animation, de marionnettes et de CGI, un scénario du merveilleux talentueux Matt Aldrich, produit avec nos partenaires de Matt Reeves’ 6th & Idaho. C’est quelque chose de spécial. »

Bien que Reeves soit producteur, le scénario de Dynamic Duo ne sera pas lié à son film The Batman ou à sa série spin-off, The Penguin. Au lieu de cela, selon Variety, il suivra comment « l’amitié entre Grayson et Todd en tant que jeunes est mise à l’épreuve par leurs idées divergentes sur ce que devrait être leur avenir ».

De son côté, Reeves a partagé l’annonce de Gunn, écrivant en légende : « Je ne pourrais pas être plus excité…! » aux côtés d’émojis adaptés d’une chauve-souris et d’un rouge-gorge.

I couldn’t be any more excited…! 🦇🐦 https://t.co/SPQoTcB5BV — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 1, 2024

En plus de Reeves, Gunn et son collègue chef de DC Studios, Peter Safran Theresa Andersson de Swaybox Studios produira Dynamic Duo.

Récemment, les personnages de Dick Grayson et Jason Todd ont été vus ensemble dans la série Titans. Leur dynamique dans cette série était assez intéressante, les deux ayant des approches très différentes du rôle de justicier. Après avoir été Robin chacun leur tour, Dick est devenu Nightwing et Jason est devenu Red Hood.

On attend de voir comment ce film d’animation gérera leur relation.

Source : EW / Crédit ©DC