DCU : James Gunn confirme qu’il discute avec Chris Pratt

James Gunn confirme qu’il discute avec Chris Pratt à propos de rejoindre potentiellement le DCU.

C‘est bien connu, James Gunn aime travailler avec ses amis, les amenant régulièrement sur ses différents projets. Nous sommes encore à quelques mois des débuts de l’univers DC de James Gunn et Peter Safran avec Creature Commandos en décembre, mais les fans restent curieux de voir quelle forme prendra finalement la franchise.

Et une question prédominante est de savoir si et comment le casting des films des Gardiens de la Galaxie de Marvel Studios sera transféré dans le DCU. Pour le moment, Sean Gunn est le seul acteur principal des Gardiens, a être confirmé pour jouer les rôles de Maxwell Lord, Weasel et G.I. Robot.

Dans une récente série de commentaires sur Threads, Gunn a confirmé que lui et Chris Pratt, qui incarnait Peter Quill / Star-Lord dans la franchise des Gardiens, continuaient de parler de la possibilité qu’il passe à DC après des années chez Marvel.

« C’est un ami proche », répond Gunn à un fan qui pose a question sur la présence possible de Pratt dans le DCU. « Nous en parlons tout le temps. » Évidemment, il en reste là et ne dit pas pour quel rôle il pourrait rejoindre DC. Il ne confirme rien pour l’instant.

Depuis que Gunn a été nommé à la tête de DC Studios, les fans ont commencé à faire campagne pour certains rôles DC pour les membres du casting des Gardiens, allant de Pratt dans le rôle de Booster Gold à Dave Bautista (Drax) dans le rôle de Bane ou Hugo Strange.

Dans une précédente interview à ComicBook plus tôt cette année, Pratt a fait valoir que les deux options sont également probables et qu’il pourrait très bien finir par apparaître dans les deux sagas de super-héros, laissant entendre que ses jours en tant que Star Lord ne sont pas terminés.

« Eh bien, il est probablement plus logique que je sois à nouveau Star Lord », a déclaré Pratt. « Mais tout est possible, et surtout avec James chez DC. Peut-être qu’il y a quelque chose qui serait bien là-bas. Peut-être les deux. Et les deux ? Faisons les deux. Je pense que c’est 100 % les deux. »

Plus récemment, suite à sa récente visite sur le tournage de Superman, l’acteur a déclaré « qu’il y a toujours une chance » de faire le grand saut dans la franchise, mais il est resté discret lorsqu’il s’agissait de nommer un personnage qu’il aimerait jouer.

« Je dois juste laisser aux fans et aux gens comme James le soin de décider », a déclaré Pratt à TMZ. « Je ne suis pas exactement sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. »

Comme révélé en janvier 2023, la liste des premiers projets du nouvel univers de DC Studios comprendra Superman (2025), Supergirl : Woman of Tomorrow (2026) et les films actuellement non datés The Brave and the Bold, Swamp Thing et The Authority. Il comprendra également les séries HBO Max Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost et la série animée Creature Commandos.

Des rapports ont indiqué qu’un film Teen Titans en live action et un film d’animation Jurassic League sont en préparation chez DC, mais rien n’a été officiellement confirmé.

Source : ComicBook / Crédit ©Charley Gallay/Getty Images