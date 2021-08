Black Widow : Le président de Disney est « mortifié » par la plainte de Scarlett Johansson

Bob Iger, le président exécutif de Disney serait « mortifié » par la plainte de Scarlett Johansson concernant Black Widow.

Scarlett Johansson poursuit actuellement Disney pour rupture de contrat de Black Widow, une décision qui aurait surpris l’un des plus hauts dirigeants de la firme aux grande. Selon un nouveau rapport publié lundi, le président exécutif de Disney, Bob Iger, est « mortifié » que la star de Black Widow ait porté plainte contre Disney.

Dans un article qui détaille les problèmes entre Bob Iger et son successeur au poste de PDG de Disney Bob Chapek, The Wrap suggère qu’Iger aurait laissé intentionnellement « Chapek se tirer une balle dans le pied ».

« J’ai parlé avec une demi-douzaine de cadres familiers avec Disney et sa culture », a écrit Sharon Waxman de The Wrap. « Il semble qu’Iger ait intentionnellement laissé Chapek de se tirer une balle dans le pied avec l’équipe de Johansson en omettant d’intervenir et de négocier une alternative à un procès, ou qu’il soit tellement déconnecté de son successeur qu’il n’était pas dans la boucle pour intervenir, comme il le ferait d’habitude. »

The Wrap a clairement indiqué que la responsable des communications de Disney, Zenia Much, a déclaré qu’aucune de ces informations n’était vraie.

Depuis que la nouvelle de la plainte de Johansson a fait surface pour la première fois, son camp et Disney se sont battus dans les médias. Quelques heures après le dépôt de la plainte, Disney l’a qualifiée de « triste et pénible » et qu’elle n’avait « aucun fondement ».

Initialement prévue pour mars 2020, la sortie de Black Widow a changé plusieurs fois tout au long de la pandémie, puis le film est finalement plus tôt cet été dans les cinémas et via le service d’accès premium payant de Disney+ pour 30 $ supplémentaires aux Etats-Unis. Selon Disney, Black Widow a gagné environ 218 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, dont 60 millions de dollars provenaient de Disney +.

La plainte affirme que Johansson avait une promesse contractuelle que Black Widow serait une « sortie en salles » et que son salaire serait basé en grande partie sur les gains du box-office . Au lieu de cela, il est dit que Disney a essayé d’utiliser Black Widow comme moyen d’augmenter sa base d’abonnés de Disney+, au détriment des revenus de Johansson.

Source : The Wrap / Crédit ©Disney