The Great : Saison 2 commandée par Hulu

Hulu renouvelle la série The Great avec Elle Fanning pour une seconde saison.

Le règne d’Elle Fanning va durer plus longtemps que prévu. Hulu annonce la commande d’une saison 2 pour la série satirique et historique The Great. A l’origine, ce devait être une série limitée mais elle aura finalement une seconde saison.

The Great est très vaguement basé sur le parcours de Catherine II ou Grande Catherine (Fanning) qui fut la femme avec le plus long règne de l’histoire de la Russie. La série suit ainsi l’ascension d’une jeune et idéaliste demoiselle de 16 ans qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l’imprévisible Empereur Pierre III.

Rêvant d’amour et de douceur de vivre, Catherine II est confrontée dès lors à un monde dangereux, dépravé et barbare. Déterminée à changer les choses, il ne lui reste qu’à tuer son mari, contrer l’église, dérouter les militaires et rallier la Cour à sa cause.

La première saison a été diffusée en mai dernier sur Hulu et elle est disponible en France sur la plateforme StarzPlay. La deuxième saison de 10 épisodes devrait arriver dans le courant de 2021.

Selon Hulu, The Great est l’une de leurs comédies les plus regardées sur leur plateforme cette année.

Source : TVLine / Crédit ©Hulu