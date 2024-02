The Last of Us saison 2 : Catherine O’Hara dans un rôle mystérieux

Catherine O’Hara rejoint la saison 2 de la série The Last of Us en tant que guest star.

Le casting de la saison 2 de The Last Of Us continue de s’étoffer avec l’arrivée de Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, Maman J’ai Raté L’avion, Beetlejuice). HBO reste discret sur son casting pour l’instant, affirmant seulement qu’O’Hara sera guest star dans un « rôle non divulgué ».

O’Hara est la première guest à être annoncée après que HBO ait fait plusieurs ajouts majeurs au casting de la saison 2 du drame post-apocalyptique basé sur le jeu vidéo du même nom développé par Naughty Dog pour PlayStation.

HBO a récemment choisi Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, Isabela Merced dans le rôle de Dina et Young Mazino dans le rôle de Jesse.

La saison 1 de The Last of Us a eu son lot de guest stars qui ont eu un fort impact sur la série avec notamment Nick Offerman, Storm Reid et Murray Bartlett. La première saison a dominé les catégories d’acteurs invités aux 75e Emmy Awards avec sept nominations. Reid et Offerman ont remporté les trophées.

Les rôles de guests dans The Last of Us Saison 2 sont devenus incroyablement recherchés, ce qui devrait amener d’autres grands noms à rejoindre le casting dans les semaines à venir.

Selon Deadline, la saison 2 sera tournée à Vancouver, car une partie importante de l’histoire du jeu vidéo The Last of Us Part II se déroule dans le nord-ouest du Pacifique.

En attendant la saison 2 qui ne sera pas diffusée avant 2025, la saison 1 est à voir en France sur Amazon Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©DR