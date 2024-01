Creative Arts Emmy Awards 2023 : Déjà huit récompenses pour The Last of Us

La série The Last of Us remporte déjà 8 Emmy Awards lors des Creative Arts Emmy Awards 2023.

Les Emmy Awards 2023, initialement prévus pour septembre dernier, sont finalement remis en janvier de cette année après avoir été retardés en raison des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. Cependant, la cérémonie des Emmys du 15 janvier ne sera pas le seul moment où les prix seront attribués puisque cela a commencé ce week-end.

Les Creative Arts Emmys ont été décernés lors d’une cérémonie en deux temps ce samedi 6 et dimanche 7 janvier, en parallèle des Golden Globes. Les prix récompensent les réalisations artistiques et techniques dans une multitude de genres télévisuels, ainsi que pour les séries et émissions spéciales d’animation, de téléréalité, de variétés et documentaires.

Pour aller à l’essentiel, dans les catégories qui nous intéressent des séries, The Last of Us de HBO était de loin la favorite dominant avec huit victoires. The Bear, Mercredi de Netflix et The White Lotus de HBO en ont remporté quatre chacun. Acharnés de Netflix a remporté trois trophées lors de la première soirée des Creative Arts Emmy Awards.

Nick Offerman et Storm Reid ont remporté un prix pour leur rôle respectif de guest stars dans The Last of Us. La série a également gagné pour les effets visuels, le montage d’images, le montage sonore et d’autres catégories techniques clés.

Judith Light s’est imposée en tant que meilleure actrice guest dans une comédie pour la série Poker Face, tandis que Sam Richardson, a remporté la statuette de meilleur acteur guest pour son rôle dans la comédie Ted Lasso.

Daisy Jones & the Six prévalait pour les costumes d’époque, Mercredi pour les costumes contemporains, Acharnés pour les costumes d’une série limitée et House of The Dragon pour les costumes d’une série Fantasy/Sci-fi.

Acharnés a remporté le prix du meilleur casting pour une série limitée ou d’anthologie, The Bear a remporté le même prix dans la catégorie comédie et le casting de The White Lotus a aussi été distingué côté séries dramatiques.

The Great a été sacré meilleure série en costumes d’époque et Daisy Jones & the Six comme meilleure série limitée en costumes d’époque.

Le meilleur film de télévision a été remis à Weird The Al Yankovic Story avec Daniel Radcliffe.

Pour voir tous les résultats des Creative Arts Emmy Awards, c’est sur le site des Emmys.

Après cet avant-gout, la grande cérémonie des Emmy Awards 2023 se tiendra le 15 janvier prochain.

Crédit ©HBO