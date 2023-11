La planète des singes 4 : une bande annonce épique pour le spin-off après César

Découvrez les premières images de la suite de la trilogie de la Planète des singes avec un teaser et un poster.

Un premier teaser épique pour le spin-off de la franchise Planète des Singes, Kingdom of the Planet of the Apes ( Royaume de la planète des singes), vient d’être mis en ligne.

Le film se déroule de nombreuses années après la révolte de César et l’avènement du monde des singes. Comme le montre les images de ce trailer, la nature a repris ses droits après la civilisation des hommes. Les singes règnent en maitres et maitrisent visiblement les autres animaux, à l’image d’un aigle dressé au bras d’un chimpanzé à cheval.

Des images qui montre les singes chasser des humains, comme dans le film original avec Charlton Heston. Les humains réduit au rang d’esclaves et tentant visiblement de survivre dans la nature, au milieu des vestiges de la civilisation de leur ancêtre.

A ce trailer s’accompagne un poster du film dans lequel on peut voir le héros simien sur sa monture avec son aigle. Héros qu’on découvre dans les premières images de ce teaser.

Le synopsis de Kingdom of the Planet of the Apes : Certains groupes n’ont jamais entendu parler de César, tandis que d’autres ont déformé son enseignement pour construire de nouveaux empires. Dans ce contexte, un chef singe commence à asservir d’autres groupes pour trouver de la technologie humaine, tandis qu’un autre singe, qui a vu son clan se faire enlever, se lance dans un voyage pour trouver la liberté. Une jeune femme humaine (Freya Allan) sera la clé de sa quête, même si elle a d’autres objectifs.

Au casting du film : on retrouvera Freya Allan, connue pour son rôle dans The Witcher, Owen Teague (Ça), Peter Macon (The Orville), Kevin Durand, William H. Macy et Dichen Lachman. Wes Ball (Labyrinthe).

Le film est prévu en salle pour le 22 mai 2024 en France.

Kingdom of the planet of the apes : La bande annonce

Crédit photos : 20th Century Fox