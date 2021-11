Les Gardiens de la Galaxie 3 : Will Poulter « honoré » de rejoindre la famille Marvel

Will Poulter, qui sera Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie 3, se dit « honoré » de rejoindre la famille Marvel.

L’univers cinématographique Marvel a enfin trouvé son Adam Warlock. En 2017, une scène post-générique dans Les Gardiens de la Galaxie 2 a teasé l’arrivée de l’ultra-puissant Warlock et les fans attendaient de voir qui finirait par décrocher le rôle. Il a été rapporté le mois dernier que Will Poulter (Le Labyrinthe, Black Mirror: Bandersnatch), avait été choisi dans le rôle pour la suite des aventures des Gardiens.

Comme d’habitude, Marvel Studios garde secrets les détails concernant Gardiens 3, et les personnes impliquées font très attention à ne révéler aucun secret potentiel. Cela inclut Poulter, qui a récemment été interrogé sur son prochain rôle de MCU. L’acteur n’a partagé aucune information le film mais il a révélé à quel point il était heureux de faire partie de la franchise Marvel.

En parlant avec Variety de sa série Dopesick (dès le 12 novembre en France sur Disney+Star), Poulter a déclaré qu’il se sentait « très honoré d’avoir été accueilli dans la famille Marvel. Tous ceux avec qui j’ai interagi sont formidables et vous savez, [je suis] très heureux de faire partie d’une franchise comme Gardiens, que je considère comme l’une des plus créatives et uniques. »

Poulter a parlé de son expérience passant d’une série comme Dopesick à un projet comme Gardiens 3. Dopesick est un drame réel sur l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis. On est très loin de l’odyssée spatiale qu’est la franchise Gardiens de la Galaxie, ce sont des types de projets très différents.

« Je ne suis pas vraiment autorisé à parler du rôle », a-t-il déclaré à Variety à propos de Warlock. « Juste étant donné que c’est Marvel, je suis juré de garder le secret. Mais [je suis] très, très reconnaissant, vous savez, de parler de quelque chose comme Dopesick d’une part et de parler de quelque chose – ou de ne pas parler de quelque chose – comme Les gardiens de l’autre. Mais très, très reconnaissant de faire les deux. «

Toujours réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en mai 2023.

Source : Variety / Crédit ©DR