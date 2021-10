Les Gardiens de la Galaxie 3 : Will Poulter sera Adam Warlock

Will Poulter rejoint le MCU et jouera Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Adam Warlock arrive enfin dans le MCU. Will Poulter (Midsommar, Le Labyrinthe) vient d’être annoncé dans le rôle que les fans de Marvel attendent depuis des années.

Le réalisateur James Gunn a confirmé la nouvelle sur Twitter, qualifiant Poulter d’ « acteur incroyable et de gars merveilleux » et l’accueillant « dans la famille des Gardiens ».

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…

Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E

— James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021