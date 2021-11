Doctor Strange 2 : Le méchant se confirme et aperçu d’America Chavez

Le méchant du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness semble se confirmer et découvrez un aperçu du nouveau personnage America Chavez.

Alors que Marvel fait de son mieux pour garder secrets les détails de ses prochains films, par moment, certaines informations glissent entre les mailles des filets, notamment via le merchandising. Cette fois-ci, le film concerné est Doctor Strange in the Multiverse of Madness et l’information est à propos du méchant que devrait affronter le Sorcier Suprême (Benedict Cumberbatch).

Une nouvelle liste sur le site de livres australien Booktopia a dévoilé un nouveau livre de coloriage pour adultes et un ensemble de puzzles de 1000 pièces pour la prochaine suite de Doctor Strange. et sur sa couverture se trouve une représentation du Sorcier Suprême affrontant l’antagoniste aux tentacules Shuma-Gorath,, qui a fait ses débuts dans le MCU dans la série What If…?, affrontant la Capitaine Carter dans le premier épisode.

Shuma-Gorath a été vu pour la première fois dans les Marvel Comics en 1972. Le personnage était initialement un méchant de Doctor Strange, faisant ses débuts dans Marvel Premiere # 5. De manière générale, l’adversaire est représenté comme un être gigantesque et tentaculaire, un peu comme une énorme étoile de mer Lovecraftienne terrifiante.

Evidemment, rien n’est confirmé mais les goodies et autres jouets pou les films ont souvent tendance à faire des révélations sur le contenu des films. On attend de voir si Shuma-Gorath est bien le méchant du film mais pour rappel, cette rumeur circule depuis quelques mois.

Ailleurs, toujours en rapport avec le merchandising qui fait des révélations, un premier aperçu de Xochitl Gomez dans le rôle d’America Chavez a fait surface via un jogging sur lequel on peut aussi voir les visages de Strange, Scarlet Witch et Wong.

BREAKING: The first official ensemble promo art for DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS has been revealed as part of new merch! pic.twitter.com/w0A2AXQccI — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) November 1, 2021

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film, celui d’America Chavez.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est prévu pour le 4 mai 2022.

Source : Comic Book, MovieWeb / Crédit ©Marvel