Doctor Strange in The Multiverse of Madness : Le méchant du film révélé ?

Le méchant du film Doctor Strange in The Multiverse of Madness aurait été révélé. Attention, spoilers possibles.

Comme tous les projets du MCU, Doctor Strange 2 a droit à son lot de rumeur. La dernière en date concerne le méchant du film. On sait qu’Elizabeth Olsen alias Wanda Maximoff/Scarlett Witch, sera présente dans le film et qu’elle n’est plus tout à fait gentille. Cependant, elle ne devrait pas être la méchante principale, un autre personnage devrait l’être.

Initialement, Daniel Richtman, qui est souvent très bien renseigné, a déclaré sur son Patreon que Shuma-Gorath était sur le point d’être impliqué dans un projet mystérieux MCU. Maintenant, un nouveau rapport indique que l’être maléfique sera le principal méchant de Doctor Strange 2.

De plus, le rapport détaille que Shuma-Gorath s’en prendra à America Chavez, qui sera joué par Xochitl Gomez, parce qu’il est intéressé par ses pouvoirs. D’une manière ou d’une autre, les pouvoirs de Chavez l’aideront à contrôler le multivers. Comme en témoigne le titre du film, le multivers Marvel va jouer un grand rôle dans ce qui se passe.

Shuma-Gorath a été vu pour la première fois dans les Marvel Comics en 1972. Le personnage était initialement un méchant de Doctor Strange, faisant ses débuts dans Marvel Premiere # 5. De manière générale, l’adversaire est représenté comme un être gigantesque et tentaculaire, un peu comme une énorme étoile de mer Lovecraftienne terrifiante.

Le personnage a été créé par Steve Englehart et Frank Brunner. Shuma-Gorath est presque invincible et est le dirigeant de près d’une centaine d’univers alternatifs. Certaines de ses capacités incluent la projection d’énergie, le changement de forme, la téléportation, la lévitation et la modification de la réalité. Tout cela semble convenir à un film qui explorera le multivers.

Bien que cela reste une rumeur pour le moment, cela aurait du sens. En plus d’être un méchant approprié pour une aventure multivers, cela pourrait expliquer pourquoi nous n’avons entendu aucune annonce de casting majeure pour le méchant du film. Une créature tentaculaire gigantesque serait sûrement une création CGI, peut-être avec un acteur discrètement amené pour prêter sa voix dans les coulisses.

En ce qui concerne les acteurs confirmés, en plus de Cumberbatch et Olsen, Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) et Rachel McAdams (Christine Palmer) sont à bord.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est prévu pour le 25 mars 2022.

Source : The Illuminardi / Crédit ©Marvel