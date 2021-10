John Wick 4 : Des scènes d’actions plus funs et plus intenses selon Keanu Reeves

Keanu Reeves promet une scène d’action et de cascades mémorables tournée en plein embouteillage dans John Wick 4

La franchise John Wick a entamé le tournage de son quatrième volet. Un volet qui espère pouvoir pousser le curseur des cascades et de l’action encore plus loin que ce qu’on a pu voir dans les trois volets précédents.

Si l’on sait que le prochain volet de John Wick se déroulera un peu partout dans le monde et non à NYC comme précédemment, le héros (ou anti-héros c’est comme on veut… Il reste un assassin ne l’oublions pas) de John Wick, celui qui incarne l’homme indestructible, promet que ce nouveau film va pousser la folie tueuse encore plus loin.

A l’occasion d’une interview, Keanu Reeves promet que les cascades dans John Wick 4 seront « très fun. Très intenses. On y va à fond. Il y a plein de scènes d’action à la John Wick ainsi que de nouveaux personnages. C’était très fun de jouer le rôle à nouveau et de continuer à raconter cette histoire. Avec les nouveaux personnages on s’ouvre sur le monde. En ce moment on est en train de tourner par exemple une scène complètement folle en plein milieu des bouchons. Il y a des crashs de voitures, et des combats d’armes. »

De quoi donner l’eau à la bouche au fan du tueur indestructible. Entre les nouveaux personnages qui seront à la fois alliés et antagoniste de John et les nouveaux lieux de tournages.

En plus de Keanu Reeves, on retrouvera au casting de John Wick 4 , Charlie Brown, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Bill Skarsgard, Scott Adkins et Shamier Anderson, qui sont également de nouveaux arrivants dans la franchise. Seront de retour pour reprendre leurs rôles : Lance Reddick en tant que Charon et Ian McShane en tant que Winston, ainsi que Laurence Fishburne en tant que Bowery King.

Chad Stahelski, qui a co-réalisé l’original John Wick avec David Leitch puis réalisé les deux films suivants en solo, reviendra derrière la caméra pour John Wick 4. Derek Kolstad, le créateur de la franchise qui a écrit les deux premiers volets et co-écrit le troisième avec Shay Hatten, Chris Collins et Marc Abrams, n’est pas impliqué dans le quatrième volet. Hatten a écrit le scénario de John Wick 4 avec Michael Finch.

Le film est actuellement en tournage en France à Paris et passera par l’Allemagne et le Japon. Il sortira en salles le 25 mai 2022.

Source : Deadline / Crédit ©DR