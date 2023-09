The Walking Dead : Les spin-offs reprennent leur production malgré les grèves

Les spin-offs de The Walking Dead, ainsi que Interview With the Vampire, reprendront leur production malgré les grèves.

Les grèves hollywoodiennes ne sont pas terminées, mais certaines séries vont tout de même reprendre leur production. Deux spin-offs de The Walking Dead devraient reprendre la production après qu’AMC Networks ait négocié avec SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs) pour obtenir des accords intérimaires pour la série.

Les acteurs et les équipes des séries The Walking Dead : Daryl Dixon et The Walking Dead : The Ones Who Live, ainsi que la série Interview With the Vampire, sont désormais autorisés à retourner travailler sur le plateau, selon la liste des projets de SAG-AFTRA avec des accords intérimaires.

Daryl Dixon débutera sa première saison le 10 septembre, l’accord intérimaire permettra donc à la série de commencer la production de sa deuxième saison. De son côté, The Ones Who Live, qui a déjà terminé la production physique, terminera le travail de post-production de sa première saison avant une sortie en 2024.

Comme son nom l’indique, Daryl Dixon met en vedette Norman Reedus en tant que personnage titulaire préféré des fans qui se fraye un chemin à travers une France post-apocalyptique, tandis que The Ones Who Live se concentrera sur Rick (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira).

AMC a pu négocier un accord avec SAG-AFTRA car la chaine n’est techniquement pas membre de l’AMPTP, le groupe de producteurs en charge des négociations, représentant les principaux studios et streamers d’Hollywood. Il s’agit plutôt d’une société agréée, ce qui signifie qu’elle n’est pas à la table des négociations avec les dirigeants de l’AMPTP, mais qu’elle sera soumise aux termes de l’accord éventuel de l’AMPTP avec la SAG-AFTRA.

La plupart des productions ayant bénéficié d’accords intérimaires jusqu’à présent sont des films indépendants, notamment Megalopolis de Francis Ford Coppola. Cependant, quelques autres séries, dont The Chosen et Tehran d’Apple TV+, ont également reçu des accords provisoires.

Un accord intérimaire n’est pas une « permission » à franchir le piquet de grève, c’est le signe qu’une production a accepté les nouvelles conditions de la SAG-AFTRA, qui n’ont pas encore été acceptées par l’AMPTP. Cela montre aussi un soutien à SAG-AFTRA et prouve que leurs demandes ne sont pas déraisonnables.

Source : EW / Crédit ©AMC