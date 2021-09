How I Met Your Father : Premières images dans un nouveau bar !

Premier aperçu en images pour la série How I Met Your Father dans un bar qui ressemble plus au Central Perk qu’au MacLaren’s.

Le tournage de la nouvelle série How I Met Your Father vient de démarrer et pour fêter le premier jour, le co-créateur Isaac Aptaker a dévoilé un premier aperçu du bar de la série que les personnages vont fréquenter régulièrement.

Et ce qu’on remarque assez rapidement, c’est que ce lieu ne ressemble en rien au MacLaren’s de How I Met Your Mother mais plus au Central Perk de Friends avec son canapé au centre. Il semble ainsi que nos nouveaux amis fréquentent un bar différent de celui de Ted et ses camarades.

Cela étant, il est possible que ce soir aussi un MacLaren’s mais dans un lieu différent puisque la série originale a révélé qu’il existait plusieurs MacLaren’s. Il est aussi possible que le bar orignal est subi quelques rénovations.

How I Met Your Father se déroule dans un avenir proche, alors que Sophie (interprétée par Hilary Duff) raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Le récit « nous catapulte en 2021, où Sophie et son groupe d’amis très unis – Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma ) – sont en train de déterminer qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées »,

How I Met Your Father a également ajouté Ashley Reyes (American Gods) dans un rôle récurrent. Elle incarnera Hannah, une résidente en chirurgie à Los Angeles qui tente de maintenir une relation à distance avec Sid. Brandon Micheal Hall (God Friended Me), Josh Peck (Josh & Drake) et Daniel Augustin (David Makes Man) font également partie du casting.

La série est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui dirigera le pilote. Une date de première n’a pas encore été annoncée.

