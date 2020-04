Outlander saison 5 : Le sort de Roger n’est peut-être pas celui que l’on croit !

Le dernier épisode d’Outlander, 7ème de la saison 5, s’est ponctué sur un twist dévastateur, qui pourrait bien n’être qu’un leurre…

Le dernier épisode de Outlander a été dévastateur. Dévastateur pour Jaime qui perd son dernier parent, à savoir son parrain Murtaugh dans la bataille, mais pour son twist final qui laisse entendre que Roger a péri lui aussi, pendu par les soldats britanniques comme s’il faisait partie de la troupe de rebelles.

Un twist en cliffhanger d’épisode précédent un hiatus de 15 jours, qui a laissé les spectateurs et les fans de la série, pantois. Comment ce dernier a-t-il pu mourir juste pour avoir échangé quelques mots et pris dans ses bras l’épouse d’un rebelle ? Et surtout est-il vraiment décédé dans le dernier épisode.

Si pour beaucoup Roger et bel et bien mort, leS lecteurs de Outlander se posent quand même la question de sa survie, sachant que dans les romans de Diana Gabaldon, ce dernier ne meure pas durant cette bataille spécifique, l’une de celle qui mènera à la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis.

Pour ces fans, Roger serait bel et bien en vie dans la série, même si cette dernière prend souvent des libertés avec le matériel d’origine, à savoir les romans de Gabaldon, cette décision de tuer un personnage principal et aussi crucial que Roger semble un tantinet soit peu radicale pour l’intrigue d’Outlander.

Pour ces fans sur Reddit, l’homme qui a agressé Roger aurait tout simplement prit sa redingote après l’avoir fait prisonnier et s’en être allé à la bataille. Ce serait donc l’époux de Morag MacKenzie qui serait pendu, et non Roger. Surtout que le corps pendu est cagoulé.

De plus pour ces fans d’Outlander, la promo du huitième épisode de la saison prouve que Roger est bien en vie puisque Brianna dit clairement qu’elle ne veut pas de terres offertes par le gouverneur en rétribution mais que son mari revienne à elle. Ils auraient donc découvert en récupérant la dépouille qu’il ne s’agissait pas de Roger.

Pour savoir si les scénaristes de Outlander ont décidé de s’éloigner de la série en tuant l’un de ses personnages majeurs, il faudra attendre la diffusion et la mise en ligne du prochain épisode, le huitième de la saison intitulé « Famous Last words » le 12 avril sur Starz et le 13 sur Netflix.

Crédit photos : ©Starz