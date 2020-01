Doctor Who saison 12 : Jodie Whittaker sait que la série ne peut pas plaire à tout le monde

Jodie Whittaker a conscience que Doctor Who et son Docteur ne peuvent pas plaire à tout le monde.

Les dernières saisons en date de Doctor Who sont un sujet qui divise. On ne peut pas plaire à tout le monde et Jodie Whittaker en a conscience. « C’est une série qui dure depuis tant d’années », a déclaré Whittaker à RadioTimes.

« Et avec l’histoire et le recul, il y a des choses que les gens aiment et des choses que les gens n’aiment pas. Mais vous ne pouvez pas répondre à tout cela. Vous devez juste raconter les histoires que vous voulez raconter. »

Pour l’actrice, leur but est de faire la meilleure série possible avec les contraintes qu’on leur donnent et elle pense être entre de bonnes mains : « Sous la direction des scénaristes et du [showrunner] Chris Chibnall, nous nous sentons comme si nous étions entre de très bonnes mains », a déclaré Whittaker.

« Nous sommes guidés du point de vue de l’un des plus grands fans de Doctor Who que je connaisse, » ajoute-t-elle.

La série a légèrement changée de direction mais après plus de 10 ans, il fallait bien renouveler les choses et l’arrivée de Chibnall et Whittaker a mis un coup de pied dans l’establishment de Doctor Who. Pour la nouvelle équipe, à ce stade, soit vous êtes à bord de la nouvelle vision, soit vous ne l’êtes plus.

Dans la même interview à RadioTimes, Whittaker tease ce qui attend les fans pour cette nouvelle saison : « Nous avons de vieux monstres qui reviennent. Nous avons des défis à relever pour la Docteur et pour la famille, et c’est aussi épique et dramatique et aussi drôle et effrayant que vous le souhaitez. »

«Je pense que nous découvrons des choses sur les personnages que nous n’avions jamais vues auparavant», ajoute-t-elle.

«C’est une progression naturelle, et cela ne régurgite pas le terrain qui a été couvert. Mais ce n’est pas non plus une courbe complète du monde que vous connaissez et des personnages que vous connaissez. »

«C’est là que se posent les questions de qui nous sommes tous. Comment nous connaissons-nous tous bien ? Dans quelle mesure pouvons-nous évaluer quand quelqu’un a besoin de quelque chose ? Oui, je pense que la nouvelle saison nous emmène dans ce voyage émotionnel,» conclue-t-elle.

Doctor Who, c’est le dimanche sur la BBC. La promo du prochain épisode est à voir ici (lien spoiler).

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC