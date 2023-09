Game of Thrones : George R.R. Martin révèle son épisode préféré

George R.R. Martin révèle son épisode préféré de Game of Thrones parmi ceux qu’il a écrit.

George R.R. Martin, l’auteur de la saga littéraire Song of Ice and Fire, sur laquelle est basée Game of Thrones, était très impliqué dans le développement de la série durant ses premières saisons.

Sur son blog, en réponse à un article de Vanity Fair qui qualifiait Blackwater d’un des épisodes télévisés les plus parfaits des 25 dernières années, Martin a partagé son point de vue. « Je n’ai jamais prétendu être parfait… mais si les bonnes gens de Vanity Fair veulent le dire, qui suis-je pour argumenter ? Bien sûr, ils ne disent pas réellement que je suis parfait. Ils parlent de « Blackwater », l’un des les épisodes que j’ai écrits pour Game of Thrones.»

L‘écrivain dit que parmi les quatre épisodes qu’il a écrit pour la série, l’épisode 9 de la saison 2, Blackwater, est son préféré. « J’en ai écrit quatre. Et oui, « Blackwater » est mon préféré, même si je pense que « The Lion and The Rose » s’est avéré être aussi très bon, et j’ai un faible pour celui-là) » », a noté Martin.

Outre les épisodes mentionnés ci-dessus, les deux autres épisodes écrits par Martin incluent l’épisode 8 de la saison 1, « The Pointy End », et l’épisode 7 de la saison 3, » The Bear and the Maiden Fair ». Bien que les trois autres épisodes aient été acclamés par la critique, « Blackwater » est sa contribution la mieux notée à la série.

L’épisode fait suite à la bataille de Blackwater qui voit Stannis Baratheon lancer un assaut complet sur King’s Landing alors que Tyrion et Jaime Lannister s’efforcent de défendre leur territoire.

Après avoir été très actif dans la série à ses débuts, Martin a été mis de côté dans les dernières saisons, ce qui fait sentir. L’auteur a révélé que passé la saison 5 de la série, les showrunners D.B. Weiss et David Benioff l’avaient en grande partie retiré de l’équipe créative. « Au cours des saisons 5 et 6, et certainement des saisons 7 et 8, j’étais à peu près hors du coup », a déclaré Martin, précisant que lorsqu’il a demandé pourquoi il n’était pas aussi impliqué, il n’a jamais reçu de réponse solide.

Source : Not a Blog / Crédit ©HBO