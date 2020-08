The Mandalorian saison 2 : L’origine du DarkSaber de Moff Gideon explorée

D’après l’interprète de Moff Gideon, le DarkSaber sera l’une des clés de la saison 2 de The Mandalorian

A l’occasion de sa nomination aux Emmys Awards pour son rôle dans The Mandalorian, Giancarlo Esposito s’est confié sur son personnage ainsi que ce qui l’attend dans la saison 2 de la série.

L’interprète de Moff Gideon, a fait quelques révélations sur la suite de la série, notamment pour son personnage que l’on voit dans le final de saison manipuler un sabre mythique : le Darksaber, le même qui a été manipulé par Dark Maul en personne.

D’après l’acteur, ce sabre sera aura une place très importante dans la saison 2. Dans une interview avec le site Deadline, ce dernier explique que « l’on verra beaucoup le DarkSaber. On expliquera la place de cette arme très ancienne dans le monde moderne, un monde déchu. D’où vient ce sabre et comment a-t-elle été réactivée ? ».

Il continue : « C’est l’une des clés de la seconde saison. Il est la clé du passé de Moff Gideon. Il (le sabre) a certainement un lien avec ses origines et d’où il vient, et son désir de construire et restaurer une planète ».

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette arme puissante, le sabre a fait partie de plusieurs histoires dans l’univers Star Wars, notamment dans The Clone Wars. Bien évidemment, ceux qui ne sont pas familiers avec le Darksaber pourront découvrir ses origines directement dans la saison 2 de The Mandalorian, mais d’après Esposito, il s’agit bien de la même arme que les fans ont pu découvrir dans les différents itérations de la franchise où elle apparaît.

La saison 2 de The Mandalorian accueille aussi une guerrière mandalorian que les fans de Clone Wars connaissent : Bo-Katan, interprétée par Katee Sackhoff. Il est certain que cette dernière sera directement connectée à Moff Gideon et au sabre. En effet ce personnage a été l’une de ses détentrice dans le passé.

D’après Giancarlo Esposito, le personnage de Gideon, que l’on a découvert seulement dans le final de la saison 1 de The Mandalorian devrait avoir beaucoup plus de place dans l’intrigue de la saison 2, puisqu’il serait un personnage directement lié à Dark Vader.

Pour le savoir il faudra attendre l’automne qui marquera le retour de la série pour sa saison 2 sur Disney+, puisque Jon Favreau a rassuré les fans, malgré la pandémie mondiale, le tournage a pu être bouclé à temps.

La saison 1 de The Mandalorian est disponible sur Disney+

Crédit photos : ©Disney/ Source : Deadline