The Walking Dead saison 10 : Daryl n’a pas encore totalement confiance en Negan

La showrunner Angela Kang parle de la relation compliquée entre Daryl et Negan dans The Walking Dead. Spoilers.

Dans le dernier épisode en date de The Walking Dead, après avoir menacé de lui tirer dessus, Negan a prouvé qu’il était du côté de Daryl en tuant Alpha. Cependant, même si les deux hommes travaillent ensemble, il est encore très difficile pour Daryl d’avoir confiance en Negan.

« Je pense que ça commence à se réchauffer entre eux, mais je ne pense pas qu’il aime vraiment ce type pour le moment. Je ne sais pas qu’il lui fait totalement confiance », a déclaré la showrunner Angela Kang, à Entertainment Weekly.

Elle ajoute : « Il était très conscient que Negan s’amusait peut-être un peu trop une fois qu’il avait récupéré l’arme des Whisperers, et Negan est compliqué, il a tué des gens qui comptaient beaucoup pour Daryl. »

La showrunner revient notamment sur les morts de Glenn et Abraham qui restent une perte immense : « Pour Daryl, la perte de Glenn et Abraham a été énorme pour lui, et pour tous ces gens qui sont morts dans cette guerre, et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit facile à laisser de côté. »

Alors que Daryl peut voir que Negan fait maintenant le bien, Kang a ajouté que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il oublie si facilement les mauvaises choses. « Pour les téléspectateurs qui se souviendront de la saison 9, il était celui qui était vraiment d’accord avec Maggie pour exécuter ce plan de l’éliminer », a-t-elle poursuivi.

« Et donc, pour Daryl, tout cela est une relation compliquée, mais Daryl est un gars assez pragmatique et il voit ce type – il a fait des trucs qui étaient bons, et donc je ne pense pas que ce soit perdu pour Daryl. Mais en même temps, est-il prêt à appeler ce gars son meilleur ami ? Je ne pense pas. »

A cause de la pandémie de coronavirus, la saison 10 de The Walking Dead se terminera ce dimanche avec l’épisode 15. Le dernier épisode de la saison sera diffusé plus tard dans l’année puisque la chaîne AMC n’a pas pu finir la post-production de l’épisode 16.

The Walking Dead est à voir en France sur OCS.

Source : EW / Crédit ©AMC