The Walking Dead saison 10 : Bain de sang et mort choquante dans l’épisode 12 (spoilers)

C’est un bain de sang qui a eu lieu dans l’épisode 12 de la saison 10 de The Walking Dead. Qui n’a pas survécu ? Spoilers et promo.

L’épisode 12 de The Walking Dead fut un bain de sang et a vu la mort de plusieurs personnages, que ce soit du côté des Whisperers ou des survivants. La suite de l’article est spoiler, vous êtes prévenus.

Tout d’abord, la série a tué Gamma. Elle s’est transformée en zombie puis a été tuée par Alden pour mettre un terme à sa misère. Autre mort, celle de Earl à la Colline Après s’être fait mordre, il a mis les enfants en sécurité puis s’est suicidé avant d’être transformé en marcheur.

Mais la série a gardé la plus grosse mort pour la fin. Après après avoir capturé Lydia, Negan a laissé Alpha penser qu’elle serait enfin réunit avec sa fille. Alpha avait l’intention de tuer Lydia mais Negan ne l’a pas laissé faire, c’était une ruse. Negan lui a tranché la tête puis a livré sa tête zombifiée à Carol. La leader des Whisperers, la grande méchante de la saison, est morte.

Dans une interview à EW, la showrunner Angela Kang confie qu’ils ont toujours eu l’intention d’avoir Negan tuer Apha : « Le duo Alpha et Negan est l’un de mes préférés dans les comics et nous savions que nous voulions faire cette histoire où Negan tue Alpha, » dit-elle.

« Et comment pouvons-nous faire cela dans la série où il a encore cet élément surprenant que nous avions dans les livres ? Comment pouvons-nous servir tous les éléments émotionnels qui sont là, et le rôle de Carol. Nous avons vraiment aimé l’idée de faire cela à mi-parcours [de la seconde partie de la saison], pas dans le final. C’était comme si Alpha de son côté avait ce genre d’histoire émotionnelle épique avec sa fille. Et donc nous voulions arriver à un endroit avec l’histoire où nous avons compris qu’Alpha était prête à tuer sa propre fille. Et cela semblait logique. Cela a suivi via son rejet une fois pour toutes. »

La raison pour laquelle Negan décide de mettre un terme à Alpha, c’est parce qu’elle était prête à tuer sa propre fille. Kang explique : « Du côté de Negan, nous nous sommes demandé : quelle est la ligne rouge de Negan ? Et nous savons que pour Negan, il semble vraiment que les enfants comptent pour lui. (…) c’est la ligne rouge qu’il ne peut pas franchir. Il y a beaucoup de choses sur Alpha qui, je pense, lui plairaient. Il est évidemment très attiré par sa force, mais nous avons pensé que pour obtenir la version la plus satisfaisante de cela, cela devait aussi être compliqué pour Negan. »

Elle ajoute : « Et donc si elle était prête à tuer sa fille, c’est presque comme un test pour lui, et elle échoue, et donc il doit le faire à ce moment-là. »

Samantha Morton, qui incarne Alpha, s’est aussi exprimée sur la mort de son personnage. Elle dévoile à EW qu’elle était au courant depuis le départ, quand elle a décroché le rôle : « J’ai su quand j’ai eu le rôle – en gros, quand Angela et moi parlions d’Alpha et de la possibilité que je la joue et tout ce genre de choses ,» dit-elle.

La showrunner a été très honnête avec elle : « Elle était vraiment, vraiment honnête et a dit: « Écoutez, c’est ce qui va se passer. » Je pense que le sentiment écrasant de la série est que vous faites partie de l’histoire qui continue. La série est plus grande que n’importe quel individu, il s’agit de The Walking Dead, donc pour jouer une méchante comme Alpha, vous savez que quelque chose doit être sacrifié. Donc j’ai toujours su. »

La semaine prochaine, comme le montre la promo, Michonne ramènera Virgile sur son île pour retrouver sa famille et en échange, Virgile propose de lui fournir des armes.

The Walking Dead, c’est le lundi sur OCS.

The Walking Dead saison 10 – Promo 10×13

Source : EW / Crédit ©AMC