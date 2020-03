The Walking Dead saison 10 : Le final reporté à cause du coronavirus

AMC repousse la diffusion du final de la saison 10 de The Walking Dead à cause du coronavirus.

La pandémie du coronavirus (COVID-19) continue de frapper la franchise Walking Dead. Après la nouvelle du report du début de la nouveauté The Walking Dead World Beyond, AMC annonce que le final de la saison 10 de la série mère est reporté à une date ultérieure.

Le final était prévu pour le 12 avril prochain mais la crise sanitaire actuelle pousse la production à repousser cette date. Ils n’ont pas pu terminer la post-production de l’épisode puisque tout est fermé à Hollywood.

« Les événements actuels ont malheureusement rendu impossible la post-production de la finale de The Walking Dead Saison 10, donc la saison en cours se terminera avec son 15e épisode le dimanche 5 avril. Le final prévu sera diffusé comme un épisode spécial plus tard dans l’année. »

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/DDkVd63ThU

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 24, 2020