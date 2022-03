9-1-1 Lone Star saison 3 : Pourquoi et comment la série a tué un personnage (SPOILERS)

9-1-1 Lone Star a tué un personnage de manière dévastatrice dans sa saison 3. Le showrunner explique pourquoi et la victime se confie. SPOILERS.

La semaine dernière, à la fin de l’épisode 7, T.K. a reçu une très mauvaise nouvelle. Sa mère Gwyn (Lisa Edelstein) est décédée. L’épisode 8, centré en grande partie sur la relation de T.K. et sa mère, a démarré avec un appel dévastateur au 911 alors qu’un livreur nommé Liam qui a accidentellement renversé Gwyn avec son vélo.

La description de Liam de la scène horrible, y compris la réalisation que Gwyn est morte après s’être cogné la tête dans la rue, était incroyablement difficile à entendre. Puis c’est le coup de poing final quand le livreur a commencé à dire au bébé Jonah à quel point sa mère l’aimait.

La mort de Gwyn était complètement inattendue, du moins pour les téléspectateurs. La principale intéressée, Lisa Edelstein, savait que les jours de Gwyn étaient comptés. « [Le showrunner] Tim Minear me prévient toujours des choses qu’il prévoit dans le monde de Gwyn, donc je le savais bien à l’avance », a déclaré Edelstein à TVLine à propos de la mort inattendue de Gwyn. « Et de toute façon, une fois que j’ai eu le bébé d’Enzo, j’ai eu le sentiment que mes jours étaient comptés ! (Je rigole). »

Si l’actrice était prête à jouer la scène, elle est soulagée que ce ne fût pas le cas. La mort de Gwyn n’a pas été montrée à l’écran, on entend seulement l’appel au secours : « Ayant été couverte de cet horrible faux sang collant dans d’autres rôles, je suis peut-être un peu soulagée », dit-elle. « Non seulement c’est collant (penser à ça sur mon cou me fait encore grincer des dents), mais ils doivent continuer à le mouiller avec un spray froid. Alors, je change d’avis : oui, je suis soulagée qu’ils m’aient tuée hors caméra ! »

Une relation mère-fils touchante basée sur une histoire vraie

L’heure d’adieu d’Edelstein racontait les histoires de deux vols très différents : d’un côté et le voyage dans le présent de T.K. et Owen aux funérailles de Gwyn, qu’ils ont manqué parce que leur avion a failli s’écraser, et de l’autre, un précédent vol de T.K. et Gwyn vers un centre de désintoxication en Californie, où elle a emmené son fils après l’avoir traîné hors d’une maison de junkies à New York.

En plus d’être un souvenir important avec sa mère, le flashback de T.K. s’est déclenché car il a failli voler plusieurs flacons de fentanyl dans l’ambulance. Si Owen ne l’avait pas pris en flagrant délit, les choses se seraient passées très différemment, il aurait replongé.

Tout comme les rêves de coma plus tôt cette saison, les scènes entre T.K. et Gwyn ont brossé un tableau clair de leur relation. Elle était son ange gardien, elle était déterminé à sauver son fils, qu’il veuille ou non de l’aide. Elle aimait son fils plus que tout. Selon Edelstein, Tim Minear « voulait utiliser la mort de Gwyn comme un moyen de renforcer l’histoire et la connexion entre Gwyn et T.K. Pour vraiment voir ce qu’elle représentait pour lui en son absence, c’est malheureusement comme ça que beaucoup de gens apprennent à apprécier les personnes qu’elles ont aimées. »

Le showrunner Tim Minear a révélé à EW que cette histoire est directement tirée de sa vie : « Ceci est basé sur ma propre mère, décédée il y a un an, et sur l’expérience que j’ai vécue lorsqu’elle m’a emmené en cure de désintoxication. Ce n’était pas aussi dramatique et ce n’était pas aussi loin – nous n’avons pas traversé le pays en avion. (…). Mais c’était une chose très similaire, où j’avais 20 ans et je suis allé voir ma mère et je lui ai dit ce qui se passait avec moi. Et elle ne m’a pas jugé. Elle n’a pas pleuré. Elle m’a fait monter dans la voiture et m’a conduit jusqu’à un endroit et m’a dit : « Tu franchis ces portes, si c’est ce que tu veux faire. » Elle m’a donné la force de le faire. Je suis sobre depuis. C’est donc sur cela que c’était basé. »

Servir l’histoire de T.K.

Quand à pourquoi avoir tué Gwyn, Minear explique que c’est en hommage à sa mère mais c’est aussi une question de logistique et d’histoire : « Lisa Edelstein est une guest star sur [Lone Star]. Elle ne joue pas un premier intervenant dans la série. Et ce qui arrive souvent dans notre univers, c’est que lorsque vous avez un personnage qui n’est pas en première ligne pour être un premier intervenant, il finit par déménager en Haïti. »

Il ajoute : « Ils n’ont rien à faire et ils peuvent donc servir les histoires, mais je ne peux pas nécessairement compter sur eux pour être là chaque fois que je les veux pour un épisode. Ils doivent être disponibles. Je dois pouvoir me les payer pour un épisode. Je ne veux tout simplement pas que les gens se tournent les pouces à l’écran. Je veux leur donner quelque chose à jouer. Je veux leur donner quelque chose à faire. »

Pour lui, c’était le bon moment pour explorer la sobriété de T.K. : « Et il était temps pour moi d’explorer la sobriété de T.K., et c’était juste la bonne façon de le faire. C’est juste plein d’émotion. C’est mon épisode préféré cette année jusqu’à présent, et il y en a quelques-uns que j’ai aimés. Je voulais que ça ressemble à une tragédie. La tragédie n’est pas souvent prévue. Parfois, cela arrive tout simplement. Parfois, un piano vous tombe sur ta tête. »

Il est possible que Gwyn apparaisse dans d’autres flashbacks ou des séquences de rêve. Quand on demande à Minear si c’est la dernière fois qu’on verra Lisa Edelstein dans la série, il répond simplement : « Non. ».

Source : TVLine, EW / Crédit ©Fox