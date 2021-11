9-1-1 saison 5 : Départ explosif (et définitif ?) pour un personnage original (spoilers)

Un personnage présent depuis le début de 9-1-1 semble avoir quitté la série pour de bon dans l’épisode 8 de la saison 5. Spoilers.

La série 9-1-1 semble avoir dit au revoir pour de bon à un personnage présent depuis le début. En effet, après Maddie (Jennifer Love Hewitt, qui devrait éventuellement revenir), c’est au tour de Rockmond Dunbar, alias Michael Grant, de quitter la série.

Michael a eu une nouvelle importante au début de l’épisode Defend In Place, lorsque son petit ami neurochirurgien David a révélé qu’il prévoyait d’aller en Haïti pour aider ceux qui en avaient besoin, disant qu’il était inspiré par toutes les personnes que Michael a amenées dans sa vie.

Michael n’était pas ravi d’apprendre que l’homme qu’il aime prévoyait de partir pour un endroit dangereux pendant des mois, mais la perspective de perdre David lui a fait comprendre qu’il ne voulait jamais perdre David, alors il a commencé à planifier sa demande en mariage avec l’aide d’Athena, Bobby et les enfants.

Malheureusement pour eux, parce que c’est 9-1-1, les plans de Michael ont été détourné lorsqu’une explosion a secoué l’hôpital où David effectuait une intervention chirurgicale, et il a refusé de quitter le bâtiment en feu jusqu’à ce qu’il ait terminé la procédure risquée. En essayant de le persuader de partir, Bobby a dévoilé la nouvelle que Michael avait l’intention de faire sa demande.

Après s’en être bien sorti, David a dit oui à la demande que Michael n’a techniquement jamais faite, et ils envisagent maintenant avec joie de se marier. C’était une excellente nouvelle… mais pas un un retournement de situation. Michael a annoncé à sa famille qu’il allait avec David en Haïti. Bien que le voyage ait été initialement dit ne durer que quelques mois lorsque David l’a annoncé, cet au revoir à Michael semblait terriblement définitif.

Les réactions à la nouvelle ont été très émouvantes, et la scène comportait même des flashbacks pour vraiment toucher la corde sensible. Si rien n’a été annoncé officiellement, il semble bien que Rockmond Dunbar quitte la série définitivement. Au moins, il n’est pas mort. Espérons que Michael et David reviennent au moins pour le mariage.

La semaine prochaine, 9-1-1 fait une pause. La série revient le 29 novembre avec une autre catastrophe. Bobby et le 118 interviennent lorsqu’un puits de pétrole abandonné entre en éruption et provoque un énorme gouffre dans le centre-ville de Los Angeles. De son côté, Athena enquête sur une affaire non résolue vieille de 30 ans concernant un cambriolage de casino. Ailleurs, Buck craint que sa relation avec Taylor ne se termine et Hen rencontre quelqu’un via sa mère.

9-1-1, c’est le lundi sur la Fox.

9-1-1 saison 5 – Promo 5×09

Crédit ©Fox